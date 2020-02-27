宜蘭縣府宣布畢旅統一延到5月後 避免辦大型群聚活動
宜蘭縣政府今天召開流行疫情指揮中心應變會議，在聽取教育處及衛生局報告後，縣長林姿妙裁示，疫情期間為保護學生安全，避免群聚感染，各校畢業旅行統一延到5月後再辦理。
繼新北市、台北市及彰化等縣市做出畢旅延期舉辦的決策後，宜蘭縣府今天上午也做出暫緩辦理的決定。宜蘭目前有一名新冠肺炎確診病例，病人穩定治療中，並無社區感染之虞，但因學生的畢業旅行通常都是數百名學生搭乘遊覽車到外縣市，車內空間與外縣市的疫情狀況都是縣府要考量的因素。
縣府教育處表示，今天就會通知各國中小學把畢業旅行統一延到5月後再辦理，至於大型群聚活動也要避免舉行，除非涉及廠商合約等因素不得不辦的活動，視情況在通風良好的情況下再舉辦。
此外，由於各藥局實名制的成人口罩數量從200片增加到400片，藥局人員分裝經常忙到晚上加班，縣府已請志工協助，縣長林姿妙今天也感謝藥局及志工配合，讓實名制口罩作業順暢。
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