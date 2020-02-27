新冠肺炎疫情延燒 嘉義女中畢業旅行延期
新冠肺炎疫情延燒，畢業旅行是否延後？嘉義市府教育處要求各校應徵詢家長意願，取得共識，決定是否續辦或延期。
嘉義女中畢業旅行原本預定3月底要去墾丁、高雄等地，因擔憂疫情，校方決議延後到5月11日，一樣都是三天兩夜，行程都不變。
教育處指出，如仍要辦理校外教學學校，應落實防疫注意事項規定，包含出發前事先要求交通工具、住宿旅館、活動地點或場館做好環境消毒及採行相關防疫措施。
參加人員包括師生、司機、領隊、導遊等相關人員，應做好量體溫等防疫，有發燒或呼吸道症狀者不應參加，事先暸解行程中各地衛生單位或醫療機構相關位置及聯絡電話，安排校外活動時應避免安排人潮擁擠、長時間、近距離之活動，並於空氣流通之空間舉行。
倘有近距離、密閉空間、長時間接觸人群時，則須配戴口罩，每次上車前所有人員作手部消毒。
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