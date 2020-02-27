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大學陸續開學了 校友捐海大抗菌液校園防疫添利器

聯合報 / 記者吳淑君／基隆即時報導
國立台灣海洋大學技術衍生新創公司及校友企業，今天捐贈無毒、不刺激的抗菌液，供學校師生使用，為防疫工作增添利器。圖／海大提供
國立台灣海洋大學技術衍生新創公司及校友企業，今天捐贈無毒、不刺激的抗菌液，供學校師生使用，為防疫工作增添利器。圖／海大提供

因應新冠肺炎疫情，延後到3月2日開學的國立台灣海洋大學，要開學了，也是如臨大敵，該校技術衍生新創公司「炬銨生物科技有限公司」及校友企業「巨翎國際有限公司」，今天捐贈無毒、不刺激的「炭原力」抗菌液，供學校師生使用，為防疫工作增添利器。

海洋大學校長張清風表示，下周要開學了，為了迎接來自全國各地的學生，學校積極進行各項防疫措施，加強師生的健康管理意識，除了校園全面清潔消毒之外，各大樓也進行發燒篩檢，校友總會監事顏汎彬送來的抗菌液，讓海大在面對疫情時可以有更多一份的防護。　

巨翎國際有限公司總經理顏汎彬說，這種最新的抗菌液，主要成分是由海大生命科學暨生物科技學系林翰佳教授，及黃志清教授研究團隊所研發的草本炭方「多胺生物碳」，無刺激性，無致敏性，經SGS檢驗抑菌力達99.9%，可以取代傳統酒精、次氯酸、二氧化氯，穩定性高環保又安全。

即使敏感性肌膚或小朋友都可以使用，同時不傷害物體材質，是居家清潔、消毒幼兒玩具好幫手。　

海大研究團隊研發的固態合成專利技術，透過調控分子聚合與碳化程度，提升天然草本分子生物活性，不僅可應用於抗菌和抗病毒，在癌症與心血管疾病等預防與治療也會有很大開發潛力，榮獲2018台灣國際發明展最高鉑金獎及2019 國家新創獎肯定。　

林翰佳教授強調，這項技術是從傳統中草藥的炮製加工獲得啟發，但不同之處是我們採用了類似於現代分子料理的方式，將草藥中的各種有效成分分別單獨加工。經過這種特別的「煎藥」方式，發現天然成分會濃縮、炭化，而最後的產物在功效上可以大幅的提升。

國立台灣海洋大學技術衍生新創公司及校友企業，今天捐贈無毒、不刺激的抗菌液，供學校師生使用，為防疫工作增添利器。圖／海大提供
國立台灣海洋大學技術衍生新創公司及校友企業，今天捐贈無毒、不刺激的抗菌液，供學校師生使用，為防疫工作增添利器。圖／海大提供

海大 疫情 海洋大學

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