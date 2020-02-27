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教部輔導8千所幼兒園強化品質 109學年輔導申請4月開跑

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
教育部國教署持續強化幼兒園經營管理與教學專業，幼兒園輔導自102年實施至今，已協助8099園次提升幼教品質。聯合報系資料照片
教育部國教署持續強化幼兒園經營管理與教學專業，幼兒園輔導自102年實施至今，已協助8099園次提升幼教品質。聯合報系資料照片

教育部國教署持續強化幼兒園經營管理與教學專業，幼兒園輔導自2014年實施至今，已協助8099園次提升幼教品質。109學年度自4月1日起至4月25日止開放線上申請（https://ap.ece.moe.edu.tw/ecems/），行政管理相關協助可優先申請「基礎評鑑輔導」，發展自編教保活動課程或強化教保情境規畫則建議申請「專業發展輔導」，歡迎各幼兒園踴躍申請。

國教署表示，有關「專業發展輔導」，幼兒園可依園內的課程取向、課程規畫、教學方式等提出輔導申請計畫，並透過多元輔導方式，例如入班觀察、小組或團體分享討論、實作報告或外聘專家學者等，藉由與輔導人員間專業對話，促進教保服務人員職能成長，發展適齡適性或特色化，並符合幼兒園教保活動課程大綱、幼兒教保及照顧服務實施準則的教保課程。

幼兒園輔導自2014年實施至今已有8099園次接受輔導，接受輔導的幼兒園陸續展現良好經營成效與教學品質，許多幼兒園教保活動課程獲得教育部教學卓越金質獎及銀質獎等肯定。教育部2019「幼兒自主，遊戲為本」教學活動影片甄選，參與108學年度專業發展輔導計畫的樹德科技大學附設高雄市私立翠屏非營利幼兒園、臺北市士林區蘭雅國民小學附設幼兒園、彰化縣私立重愛幼兒園等三所幼兒園均獲優選。

有關109學年幼兒園輔導的申請方式及相關作業期程，可洽詢所在地直轄市、縣(市)政府教育局(處)，或是至全國教保資訊網(網址http://www.ece.moe.edu.tw/)【輔導】區，參考行政規範相關說明及申請須知，以了解自身的教保發展情形，選擇符合需求的輔導目標及內容。

國教署表示，幼兒園是學齡前幼兒除了家庭以外的重要學習場域之一，教育部將持續強化幼兒園輔導，邀請專家入園輔導，針對幼兒園在園務運作或教保活動課程不同的發展需求提供個別化服務，讓學前教保品質更優質、專業。

幼兒園 教育部

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