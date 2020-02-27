快訊

蘇貞昌：疫情指揮中心提升至一級開設 陳時中任指揮官

突破一千起病例之後 南韓即將衝擊的「疫情黑暗期」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學兼主管教師與院士禮遇相同？教團大學免評鑑浮濫

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
大學推動教師評鑑，以確保教師素質、淘汰不適任教師。但教團揭露，大學教師評鑑亂象叢生，部分大學「免評」制度過於浮濫，包括一、二級主管免接受評鑑，或是用招生和產學計畫成效可「換」免評鑑，破壞評鑑制度的公平性和公信力。本報資料照片
大學推動教師評鑑，以確保教師素質、淘汰不適任教師。但教團揭露，大學教師評鑑亂象叢生，部分大學「免評」制度過於浮濫，包括一、二級主管免接受評鑑，或是用招生和產學計畫成效可「換」免評鑑，破壞評鑑制度的公平性和公信力。本報資料照片

大學推動教師評鑑以確保教師素質、淘汰不適任教師。但教團揭露，大學教師評鑑亂象叢生，部分大學「免評」制度浮濫，包括一、二級主管免接受評鑑，或是用招生和產學計畫成效可「換」免評鑑，破壞評鑑制度的公平性和公信力。

私校工會表示，各大學自訂的評鑑辦法中通常會針對某些有特殊或傑出表現的教師豁免其受評鑑的義務，例如獲選為中央研究院院士，或是獲頒教育部學術獎者，但有越來越多學校浮濫擴張免評資格，例如兼任主管或招生績優的教師都可免評鑑。

私校工會認為，制度或許可容許豁免少數績優教師的評鑑義務，但免評資格過於浮濫或寛鬆是在破壞評鑑制度的公平性和公信力。例如許多大學規定兼行政主管的教師可免評鑑，讓絶大多數受評教師深感不平，質疑兼行政主管的教師憑什麼可以跟獲選為中央研究院院士同樣受免評鑑禮遇？兼行政主管的教師透過校務會議通過讓自己免評鑑，實在「吃相難看」。

私校工會調查，除了兼行政主管的教師免受評鑑外，浮濫的免評資格還包括：曾任校長者、兼行政職經校長同意免評者、產學合作計畫金額達標者、協助學校招生績效卓著者等，大學教師評鑑已經偏離以促進教師專業成長的原始目的，而是變相成為學校遂行控制辦學成本、增加教師義務的手段，而制定「遊戲規則」的行政主管卻能豁免加諸於評鑑制度中的各種義務，讓受評老師忿忿不平。

教育部表示，依大學法第21條第1項規定，大學應建立教師評鑑制度，對於教師之教學、研究、輔導及服務成效進行評鑑，作為教師升等、續聘、長期聘任、停聘、不續聘及獎勵之重要參考。因此，各校得本權責自訂教師評鑑制度與相關規範。

教育部表示，基於維護教師接受合法正當評鑑的權益，分別於101年、102年及106年函知各技專校院訂定教師評鑑相關機制（評鑑辦法、方法、程序及具體措施等）與實施，應遵循一般法律原則，例如信賴保護原則、評分標準明確原則，且不得將招生項目列為基本或扣分項目。

至於教師評鑑免評資格，教育部表示，由各校本權責依校務發展與特色循校內法制程序自行訂定，教育部予以尊重。

私校工會呼籲教育部仍應對免評浮濫情形以行政手段加以規範，才能稍解日益偏差的大學教師評鑑制度，但治本之道還是要修改大學法第21條，讓教師評鑑制度回歸作為支持教師專業成長的本質，終止現行主要作為懲罰教師、打擊教師工作熱忱的評鑑制度。

教育部 院士

延伸閱讀

華新轉投資寶德決議聲請破產 估損失16.8億

辦學受肯定！ 龍華科大三度獲大學校長互評Top 20

教育部擬指派董事長 文大董事：未符要件不能官派

獨／扁朝國策顧問爭文大董座卻難產 校友董事不服官派

相關新聞

搶在暫緩前抵台 輔大港澳生今居家檢疫出關

配合政府防疫政策，輔仁大學27位港澳學生，在台灣2月11日暫緩港澳人士入境前抵台，並進行14天居家檢疫後，今解禁出關。

原民實驗教育修法 課程不受課綱的課程、節數限制

教育部為推動原住民族實驗教育，訂定「公立高級中等以下學校辦理部分班級原住民族實驗教育辦法」，並於本月發布施行，明定國中小...

大學陸續開學了 校友捐海大抗菌液校園防疫添利器

因應新冠肺炎疫情，延後到3月2日開學的國立台灣海洋大學，要開學了，也是如臨大敵，該校技術衍生新創公司「炬銨生物科技有限公...

大學兼主管教師與院士禮遇相同？教團大學免評鑑浮濫

大學推動教師評鑑以確保教師素質、淘汰不適任教師。但教團揭露，大學教師評鑑亂象叢生，部分大學「免評」制度浮濫，包括一、二級...

新北企業捐100萬防疫基金 供學校買口罩酒精

高中以下學校已開學，學校防疫物資需求日增，新北市不動產開發商業同業公會透過「新北市好日子愛心大平台」，捐助防疫基金新台幣...

一輛小客車帶著走的家具組 科大畢業生創家具品牌

有感於租屋族搬家換屋時常面臨家具拆解困難、體積龐大增加搬運負擔或只能屈就使用房東提供卻不符個人需求等痛點，三名雲林科技大...

獨／扁朝國策顧問爭文大董座卻難產 校友董事不服官派

文史學者對上扁時期國策顧問，文化大學董事長仍難產！教育部將徵詢私校諮詢會，由官派董事長來代行職權，但部分校友董事說，目前...

非正規教育認證 補助低收戶學費

為鼓勵終身學習，教育部公布非正規教育課程認證學費補助新制，原住民、低收入戶可享有全額學費補助；新住民享有五成補助，但每年每人補助費用不得超過六千元。

非正規教育課程學費 原住民低收入戶補助100％

教育部今天表示，為鼓勵終身學習，因此提供非正規教育課程學費補助，原住民、低收入戶補助100%，新住民補助50%，每人最高...

各校開學典禮取消 高雄三民家商改成視訊開學

因應防疫需求，今天各級學校均取消開學典禮，不過高雄市三民家商舉辦了一場別開生面的「視訊開學」，由校長、學務主任及衛生組長...

南韓生入境要檢疫14天 台大建議交換生下學期再來

受新冠肺炎疫情影響，韓國人今天起入境要檢疫14天。台大表示，建議短期交換生延後來台，以免影響學習品質；台師大則說，由交換...

文大選不出董事長 將官派人選

文化大學董事長張鏡湖去年十一月過世，董事長人選懸缺至今。教育部曾發公文下令昨天前要完成補選，但疑因文大董事會內鬥，昨歷經三輪投票，董事白省三、金榮華兩名人選，票數僵持在五比五，選不出新任董事長。教育部表示，將徵詢私校諮詢會，由官派董事長代行職權。

熱門新聞

北市跟進暫緩畢旅 北市擬訂北市府大型活動建議

基隆4人到校發燒家長帶回 市府追原因

學校畢業旅行 新北市教育局建議暫緩或順延

清大將星計畫單招 大學4年免費還可領萬元生活費

大學即將開學 成大：不填問卷不能進系所上課

校園內要戴口罩？陳時中：學校相對安全 戴口罩需要很低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。