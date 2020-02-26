新北企業捐100萬防疫基金 供學校買口罩酒精

高中以下學校已開學，學校防疫物資需求日增，新北市不動產開發商業同業公會透過「新北市好日子愛心大平台」，捐助防疫基金新台幣100萬元，全數將做為新北市各級學校購置防疫用品與設備使用。

新北市不動產開發商業同業公會理事長劉炳煌、副理事長廖志鴻等人，共同捐助新北市防疫基金100萬元。劉炳煌表示，希望能拋磚引玉，匯集各界力量與市府並肩作戰，讓新北市各級學校能安心面對防疫工作，一起守護孩子的健康。

新北市教育局長張明文表示，款項將全數用於購買如口罩、酒精、額溫槍等新北市學校防疫物資，未來也會持續補充防疫物資，共同為孩子健康努力。

教育局表示，新北市推動三級防護措施，第一是要求家長於家中為孩子進行體溫量測；第二是入校後進行第二次測量；第三則是到校後隨時監測教職員工生健康情形，並掌握所有人員的出缺勤狀況，層層把關，讓家長安心的把孩子送到學校；也請全體教職員生維持落實健康5原則，量體溫、勤洗手、正確配戴口罩、保持教室通風、生病不到校。