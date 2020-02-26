快訊

香港拍板防疫紅包 18歲以上發放港幣1萬元

大S想賣豪宅救尪？汪小菲怒斥：完全是造謠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一輛小客車帶著走的家具組 科大畢業生創家具品牌

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
走走家具三名創辦人黃璟平（左起）、宋倍儀、陳姿廷及其成功募資新台幣729萬元的永續兒童家具。圖／教育部提供
走走家具三名創辦人黃璟平（左起）、宋倍儀、陳姿廷及其成功募資新台幣729萬元的永續兒童家具。圖／教育部提供

有感於租屋族搬家換屋時常面臨家具拆解困難、體積龐大增加搬運負擔或只能屈就使用房東提供卻不符個人需求等痛點，三名雲林科技大學設計學院畢業的七年級女生宋倍儀、陳姿廷、黃璟平，參加教育部青年發展署105年度「U-start創新創業計畫」，創立「走走家具Go Go Furniture」品牌，更推出的一台小客車就能帶著走的八件家具組，為台灣家具產業帶來一股小清新風潮。

家具是每個家庭不可或缺的大型物件，也是彰顯個人品味與價值觀的表徵，「走走家具Go Go Furniture」以「每個人都值得擁有一個舒適的家」為出發點，強調美感與實用的結合，宋倍儀三名設計系女生發揮本身設計專業，加上女生對於家的溫度與期待的細緻感受，以「品味、精緻、簡單、小巧、環保」五大特點強調產品特色，致力創新兼具美感實用又能輕鬆帶著走的家具品牌，申請105年度「U-start創新創業計畫」，即獲評選為當年度績優團隊及贏得最高100萬元獎金，更於107年榮獲經濟部中小企業處「破殼而出企業」新創組獎項的肯定。

教育部青年署表示，「走走家具」的產品，都使用歐洲進口的頂級樺木夾板於台灣在地精緻加工，專利研發特殊卡榫設計，不僅可減少螺絲用量及組裝步驟，更可重複拆裝，一台小客車即可裝載整套八件家具。此新型態的設計概念除了擁有多項的國內外結構新型與設計專利外，也榮獲國際Red Dot Award、IF Design Talent Award 、2017年台北國際發明暨技術交易展等三項金獎。

日前走走家具在嘖嘖平台推出從三歲使用至18歲的兒童成長型桌椅，帶動家長對兒童家具投資的概念，獲得577名父母支持，售出超過380套，成功募資729萬元，成為該平台最高金額的兒童家具集資案。隨著世代演進，簡易組裝永續家具成為未來趨勢，而走走家具持續秉持新生代的力量，讓台灣家具品牌在國際發光發熱的夢想，將品牌推廣至國外。

為提升校園創新創業文化，教育部青年發展署持續推動「U-start創新創業計畫」，以兩階段提供青年創業團隊補助及獎金。通過第一階段審查的團隊，將可獲創業基本開辦費35萬元，提供育成輔導的學校也將獲得育成費用15萬元，創業團隊並有機會再爭取第二階段25萬元至100萬元的創業獎金。更多計畫相關訊息歡迎請至U-start創新創業計畫網站( http://ustart.yda.gov.tw )查詢。

「走走家具Go_Go_Furniture」新推出的一輛小客車就能帶著走的家具組。圖／教育部提供
「走走家具Go_Go_Furniture」新推出的一輛小客車就能帶著走的家具組。圖／教育部提供

創業 青年

延伸閱讀

觀光無薪假潮 交通部公告培訓補助：每人最高18960元

獨／扁朝國策顧問爭文大董座卻難產 校友董事不服官派

非正規教育認證 補助低收戶學費

教育部兒童遊具規範標準加嚴 嘉縣僅26校通過檢驗

相關新聞

搶在暫緩前抵台 輔大港澳生今居家檢疫出關

配合政府防疫政策，輔仁大學27位港澳學生，在台灣2月11日暫緩港澳人士入境前抵台，並進行14天居家檢疫後，今解禁出關。

獨／扁朝國策顧問爭文大董座卻難產 校友董事不服官派

文史學者對上扁時期國策顧問，文化大學董事長仍難產！教育部將徵詢私校諮詢會，由官派董事長來代行職權，但部分校友董事說，目前...

一輛小客車帶著走的家具組 科大畢業生創家具品牌

有感於租屋族搬家換屋時常面臨家具拆解困難、體積龐大增加搬運負擔或只能屈就使用房東提供卻不符個人需求等痛點，三名雲林科技大...

非正規教育認證 補助低收戶學費

為鼓勵終身學習，教育部公布非正規教育課程認證學費補助新制，原住民、低收入戶可享有全額學費補助；新住民享有五成補助，但每年每人補助費用不得超過六千元。

非正規教育課程學費 原住民低收入戶補助100％

教育部今天表示，為鼓勵終身學習，因此提供非正規教育課程學費補助，原住民、低收入戶補助100%，新住民補助50%，每人最高...

各校開學典禮取消 高雄三民家商改成視訊開學

因應防疫需求，今天各級學校均取消開學典禮，不過高雄市三民家商舉辦了一場別開生面的「視訊開學」，由校長、學務主任及衛生組長...

南韓生入境要檢疫14天 台大建議交換生下學期再來

受新冠肺炎疫情影響，韓國人今天起入境要檢疫14天。台大表示，建議短期交換生延後來台，以免影響學習品質；台師大則說，由交換...

文大選不出董事長 將官派人選

文化大學董事長張鏡湖去年十一月過世，董事長人選懸缺至今。教育部曾發公文下令昨天前要完成補選，但疑因文大董事會內鬥，昨歷經三輪投票，董事白省三、金榮華兩名人選，票數僵持在五比五，選不出新任董事長。教育部表示，將徵詢私校諮詢會，由官派董事長代行職權。

幕後／文大董事會鬥爭 知情人士：禿鷹集團借屍還魂

文化大學董事會鬥爭傾軋，文化大學董事長張鏡湖去年11月過世，文大董事會今天（周一）下午將再次召開董事會，推選新董事長。據...

教部促聘足額專任師 校長：教師太多、恐沒課可教

教育部擬修正總量管制，規定新增學系班別，要求第一年即須聘四名專任教師，之後每學年須至少增聘一人致聘足七名專任教師。對此，...

新增校系第三年才聘足專任教師 教部修法避免空窗

現在大學如果要新增學系，至少要有七名專任師資，但有些校系第一年聘足四名專任教師，要到了教育部會開始追蹤評核的第三年，才再...

體罰學生遭申誡 老師不得考甲

為落實「校園零體罰」政策，教育部近日修法，若教師違法處罰學生或不當管教學生，受申誡以上懲處，該申誡不得列為「獎懲相抵項目」，且該學年度考績不得列甲等，大幅提高對於教師體罰的課責。

熱門新聞

學校撒次氯酸水替學童全身消毒 醫師要瘋了

學測放榜查落點填志願 過來人後悔選電資釣出勸世回應

基隆31人在家發燒請假 2人到校家長帶回就醫

開學對抗疫情！國中午餐暫停共餐 小學水龍頭改感應式

學測數學難度為何「失算」？ 恐因沒找到合適試考生

11歲國小生確診新冠肺炎 開學日未到校該班不停課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。