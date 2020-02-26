一輛小客車帶著走的家具組 科大畢業生創家具品牌

有感於租屋族搬家換屋時常面臨家具拆解困難、體積龐大增加搬運負擔或只能屈就使用房東提供卻不符個人需求等痛點，三名雲林科技大學設計學院畢業的七年級女生宋倍儀、陳姿廷、黃璟平，參加教育部青年發展署105年度「U-start創新創業計畫」，創立「走走家具Go Go Furniture」品牌，更推出的一台小客車就能帶著走的八件家具組，為台灣家具產業帶來一股小清新風潮。

家具是每個家庭不可或缺的大型物件，也是彰顯個人品味與價值觀的表徵，「走走家具Go Go Furniture」以「每個人都值得擁有一個舒適的家」為出發點，強調美感與實用的結合，宋倍儀三名設計系女生發揮本身設計專業，加上女生對於家的溫度與期待的細緻感受，以「品味、精緻、簡單、小巧、環保」五大特點強調產品特色，致力創新兼具美感實用又能輕鬆帶著走的家具品牌，申請105年度「U-start創新創業計畫」，即獲評選為當年度績優團隊及贏得最高100萬元獎金，更於107年榮獲經濟部中小企業處「破殼而出企業」新創組獎項的肯定。

教育部青年署表示，「走走家具」的產品，都使用歐洲進口的頂級樺木夾板於台灣在地精緻加工，專利研發特殊卡榫設計，不僅可減少螺絲用量及組裝步驟，更可重複拆裝，一台小客車即可裝載整套八件家具。此新型態的設計概念除了擁有多項的國內外結構新型與設計專利外，也榮獲國際Red Dot Award、IF Design Talent Award 、2017年台北國際發明暨技術交易展等三項金獎。

日前走走家具在嘖嘖平台推出從三歲使用至18歲的兒童成長型桌椅，帶動家長對兒童家具投資的概念，獲得577名父母支持，售出超過380套，成功募資729萬元，成為該平台最高金額的兒童家具集資案。隨著世代演進，簡易組裝永續家具成為未來趨勢，而走走家具持續秉持新生代的力量，讓台灣家具品牌在國際發光發熱的夢想，將品牌推廣至國外。