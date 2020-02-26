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獨／扁朝國策顧問爭文大董座卻難產 校友董事不服官派

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
文史學者對上扁時期國策顧問，文化大學董事長仍難產！教育部將徵詢私校諮詢會，由官派董事長來代行職權，但部分校友董事說，目前文大董事會並沒有私校法所指構成不能或怠於行使職權的要件，認為教育部不能派臨時董事。本報資料照片
文史學者對上扁時期國策顧問，文化大學董事長仍難產！教育部將徵詢私校諮詢會，由官派董事長來代行職權，但部分校友董事說，目前文大董事會並沒有私校法所指構成不能或怠於行使職權的要件，認為教育部不能派臨時董事。本報資料照片

文史學者對上扁時期國策顧問，文化大學董事長仍難產！教育部將徵詢私校諮詢會，由官派董事長來代行職權，但部分校友董事說，目前文大董事會並沒有私校法所指構成不能或怠於行使職權的要件，認為教育部不能派臨時董事。

教育部高教司表示，有關聲請法院選任臨時董事事宜，部裡會依法並徵詢私校諮詢會意見後辦理。另高教司主管學校，過去並無類似案例。

文大因去年董事長張鏡湖過世，教育部日前下令本月24日以前要補選，24日下午文大10名董事開會，會中提出由董事金榮華與白省三共兩名人選。白省三是台南出身的名建築師，曾擔任前總統陳水扁時期的國策顧問，金榮華則是文史學者。

24日經歷三輪投票，兩人票數都僵持在五比五，最後仍無法順利完成董事長補選；教育部表示，將徵詢私校諮詢會，由官派董事長來代行職權。

但文大董事會董事、文大校友總會長黃有良表示，他們已經諮詢律師，律師也找到過去的判決書，依照私校法第26條，目前文大董事會並沒有構成不能或怠於行使職權的要件，所謂的怠於行使職權指的是「通知董事來開會，但董事不來開會故意抵制等等」，因為不構成要件，因此教育部不能派臨時董事。

華岡人護校正義聯盟總召集人陳金龍表示，文大董事會正常應有11席董事，張前董事長過世後出缺，導致目前董事人數是偶數，才會造成五票對五票。會再行文給教育部，希望教育部同意他們開會補選董事，再推選董事長，所以問題不在董事，而在教育部。

中華民國私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾也是一名法學教授，他說，私校法第26條第2項所指不能或怠於行使之「職權」，是指同條第1項規定：董事會應於董事或董事長出缺後一個月内，完成補選董事或推選董事長之職權。董事會因出席人數不足而流會，是董事怠於行使職權的形態之一；票數相同而僵持不下，則可解為董事不能有效行使職權，以致無法完成補選或推選。

吳永乾說，文大的情況是董事和董事長同時出缺（雖然是同一人，但董事和董事長職務有別），依私校法第26條第1項規定的本意，應該先補選一名董事，報請主管機關即教育部核定後，再召開董事會推選董事長。如此就不會發生偶數董事成員，票決時形成五五波的僵局。

吳永乾說，私校董事會如經敎育部通知限期補選董事，而屆期未能完成補選時，教育部始得依私校法第26條第2項規定，於徵詢私校諮詢會意見後，聲請法院選任臨時董事代行補選董事及推選董事長之職權。

教育部 高教 文化大學

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