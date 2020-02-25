非正規教育認證 補助低收戶學費

為鼓勵終身學習，教育部公布非正規教育課程認證學費補助新制，原住民、低收入戶可享有全額學費補助；新住民享有五成補助，但每年每人補助費用不得超過六千元。

教育部從九十五年辦理非正規教育課程認證，截至去年十二月，通過認證機構數有六九三個、課程數有二千門、認證學分數也達四六七五個。通過認可的非正規教育課程，皆有專科學校副學士班或大學學士班開設的課程水準，課程領域涵蓋人文、藝術、社會或科技等。

教育部表示，民眾修習非正規教育課程，可作為入學採認、學分抵免或升遷考核等參考。舉例來說，年滿廿二歲修習經認可非正規教育課程累積達四十學分以上者，即具有報考大學同等學力資格，如不報考大學，也可作為學分抵免或升遷考核的參考。

教育部依「終身學習法」規定，近日針對特定身分者公布補助學費方案，提高民眾終身學習的意願。

教育部表示，非正規教育認證課程的學費補助每年辦理一次，原住民、身心障礙者、低收入戶、新住民及未完成國民義務教育且年滿五十五歲者都可申請。原住民、低收入戶補助全額，新住民、未完成國民義務教育者補助五成，身心障礙者依程度補助百分之四十以上，每人每年最高補助新台幣六千元。

教育部也提醒，申請者需填具申請書，檢附學分證明書、繳費收據及相關證明文件，由終身學習機構初審彙總，於每年三月十五日前向地方政府教育局處提出，後續經地方政府複審後，於四月卅日前檢據向教育部請款即可。