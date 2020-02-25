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「私校典範」校長們按讚

文 / 中信金融管理學院 提供
中信金融管理學院獲「大學辦學績效成長Top20」，校長施光訓代表領獎。 圖／中信金融管理學院 提供
中信金融管理學院獲「大學辦學績效成長Top20」，校長施光訓代表領獎。 圖／中信金融管理學院 提供

大學辦學績效成長Top20 中信金融管理學院入榜

中信金融管理學院辦學績效屢獲肯定！《Cheers》雜誌今(25)日公布「大學辦學績效成長Top20」排行榜，中信金融管理學院以「產學合作特色辦學」、「培養金融專才」、「畢業即就業」三大好評，入選《Cheers》雜誌「大學辦學績效成長Top20」，這也是今年榮登1111人力銀行「2020企業最愛大學」-企業最看好的年輕潛力大學排行榜首後，辦學成果再度獲得外界好評。

「產學合作、畢業即就業」中金院特色教學受青睞
《Cheers》雜誌每年舉辦「大學辦學績效成長」調查，今年邀請148所大專院校校長互評，推薦心目中辦學績效明顯進步或成長的大學，成立五年的中信金融管理學院，不僅年年註冊率百分百，更以最年輕私立大學之姿，四度入榜「大學辦學績效成長Top20」學校。校長們重點推薦的理由包括「與中信金控進行產學合作特色辦學，主攻培養金融人才，畢業即就業，為私校轉型典範」。《Cheers》雜誌盧智芳總編輯表示，這是一項即時呈現各校辦學績效的調查，學校如果辦得好，其他學校都會注意到。

中信金融管理學院施光訓校長表示，中金院希望成為含「金」量最高的商學院，不僅強化特色教學、協助學生畢業前取得9張金融全證照，並與30多所國際知名學府跨校結盟，安排學生暑期海外見習或微留學，並提供「個人海外研修」或「國際雙聯學位」多元方式，讓學生可到法國雷恩商學院、英國赫爾大學、美國天普大學、日本早稻田大學等名校學習，畢業時可取得雙聯學位，加值學歷；最重要的有中國信託產學合作夥伴當後盾，安排業師授課、更達成首屆畢業生就業媒合率百分百目標。這呼應了《Cheers》調查，大學校長今年預計投入最多時間推動三大任務即是「系所特色」、「國際知名度」和「產學合作」，而這三大目標即是中金院成立迄今持續推動的重點教育工程。

培育智慧金融高階人才 中金院開設科技金融研究所
因應大數據人才需求，中信金融管理學院成立全台第一個「人工智慧學系」，投入智慧金融跨域專才的培育，從大學各系課程中同步導入科技金融教學，讓Fintech成為學生內建DNA；研究所方面，除了原有金融管理研究所及法律研究所，今年新設立「科技金融研究所」和「金融管理碩士在職專班招生」，強化金融實務與學術研究的「產學鍊」，爭取有意朝科技金融領域發展的優秀人才加入，及早養成科技金融的跨域能力，為臺灣產業界培養智慧金融人才。

中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw

中金院首屆畢業生就業媒合率百分百，進入職場後表現亮眼，獲得雇主肯定。 圖／中信金融管理學院 提供
中金院首屆畢業生就業媒合率百分百，進入職場後表現亮眼，獲得雇主肯定。 圖／中信金融管理學院 提供

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