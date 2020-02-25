聽新聞
test
0:00 / 0:00
各校開學典禮取消 高雄三民家商改成視訊開學
因應防疫需求，今天各級學校均取消開學典禮，不過高雄市三民家商舉辦了一場別開生面的「視訊開學」，由校長、學務主任及衛生組長預錄影片，上午9點向各教室廣播，提醒同學開學防疫要點，校長陳當木還唱起「捕魚歌」：「白浪滔滔我不怕...」，為師生打氣加油，戴著口罩的同學們忍不住笑出聲，適時緩解了開學防疫作戰的緊張氣氛。
三民家商有1800多位學生，考量上學時間學生堵在校門口量體溫，可能嚴重「塞車」，要求同學進教室前再量體溫，約20分鐘就完成相關作業。校方說，同學體溫都正常，如有發燒就會請他先去健康中心，今天只有一位同學因為還在咳嗽，決定先請假在家休息。
三民家商表示，學校過去因應流感疫情及空汙，原本就有常備數十盒口罩，加上教育局撥給的口罩、酒精及額溫槍等防疫用品，目前相關物資尚無短缺之虞，如果同學買口罩有困難，也可以向老師反映。
歐同學說「用視訊方式參加開學典禮是第一次」，如果全校同學都擠在大禮堂或操場上，可能有人咳嗽、空氣不流通，在教室會比較安心。石同學表示，家裡原本就準備了一些口罩，但因為擔心口罩不夠用，開學前每周都會去藥局排隊買。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言