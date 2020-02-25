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各校開學典禮取消 高雄三民家商改成視訊開學

聯合報 / 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄市三民家商有1800多位學生，考量在校門口量體溫可能「塞車」，每班均配額溫槍，請同學進入教室前量體溫。記者蔡容喬／攝影
高雄市三民家商有1800多位學生，考量在校門口量體溫可能「塞車」，每班均配額溫槍，請同學進入教室前量體溫。記者蔡容喬／攝影

因應防疫需求，今天各級學校均取消開學典禮，不過高雄市三民家商舉辦了一場別開生面的「視訊開學」，由校長、學務主任及衛生組長預錄影片，上午9點向各教室廣播，提醒同學開學防疫要點，校長陳當木還唱起「捕魚歌」：「白浪滔滔我不怕...」，為師生打氣加油，戴著口罩的同學們忍不住笑出聲，適時緩解了開學防疫作戰的緊張氣氛。

三民家商有1800多位學生，考量上學時間學生堵在校門口量體溫，可能嚴重「塞車」，要求同學進教室前再量體溫，約20分鐘就完成相關作業。校方說，同學體溫都正常，如有發燒就會請他先去健康中心，今天只有一位同學因為還在咳嗽，決定先請假在家休息。

三民家商表示，學校過去因應流感疫情及空汙，原本就有常備數十盒口罩，加上教育局撥給的口罩、酒精及額溫槍等防疫用品，目前相關物資尚無短缺之虞，如果同學買口罩有困難，也可以向老師反映。

歐同學說「用視訊方式參加開學典禮是第一次」，如果全校同學都擠在大禮堂或操場上，可能有人咳嗽、空氣不流通，在教室會比較安心。石同學表示，家裡原本就準備了一些口罩，但因為擔心口罩不夠用，開學前每周都會去藥局排隊買。

高雄市三民家商今舉行「視訊開學」，由校長、學務主任及衛生組長預錄影片，在開學當天向全校教室播送，減少多人聚集可能傳播病毒的風險。記者蔡容喬／攝影
高雄市三民家商今舉行「視訊開學」，由校長、學務主任及衛生組長預錄影片，在開學當天向全校教室播送，減少多人聚集可能傳播病毒的風險。記者蔡容喬／攝影

口罩 咳嗽 發燒

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