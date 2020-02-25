南韓生入境要檢疫14天 台大建議交換生下學期再來

受新冠肺炎疫情影響，韓國人今天起入境要檢疫14天。台大表示，建議短期交換生延後來台，以免影響學習品質；台師大則說，由交換生自行選擇要不要來，如確定要來念書，就按學校先前規畫，入境後在指定宿舍居家檢疫14天。

國內南韓境外生較多的學校包括台灣師範大學、台灣大學、政治大學等。台大表示，南韓生包括學位生、短期學生等，如果是即將來交換一學期的交換生，學校建議暫緩入境，延期來交換。

台師大也有不少來學華語的南韓生，教務長陳昭珍說，這學期南韓學生人數約在100人以內，有些已經回台，不受影響。還沒回來的學生，台師大也有安排宿舍，可做14天檢疫。如要檢疫到開學後，就納入安心就學計畫，以視訊、遠距等方式彈性學習，檢疫結束再回課堂上課。

至於交換生，陳昭珍說，校方目前開放南韓生自行決定要不要來，也讓將赴南韓交換的台生決定要不要去。

台師大國語教學中心還有來學華語的外籍學員，校方表示，上周開始受理註冊，預定3月4日開課，目前已來台報到的400多名學員中，約有近40名韓國籍學員。校方早上已發信給其他已報名、尚未來台的20多個韓籍學員，告知他們來台後要居家檢疫14天，會影響上課進度，建議延到夏季班或秋季班上課。如果學員已繳學費但要取消課程，校方也會全額退費。

南韓近日確診新冠肺炎的人數大增，昨天已達833例並出現社區傳播現象，指揮中心昨天宣布將南韓旅遊疫情建議至第三級「警告（Warning）」，建議國人非必要別去旅遊。25日零時起，從韓國入境的外籍人士，都要進行14天居家檢疫。

教育部綜合規劃司司長黃雯玲說，韓國在台學位生加研修生共4000多位，今天起從韓國入境都要居家檢疫14天。不過如果是從中港澳韓四地以外入境的外籍生，目前不受影響。

教育部統計，108學年度韓國學生來台留學共4070人，包括學位生849人、非學位生3221人。台大韓籍生有117人，台師大69人、政大65人。