開學首日 新竹縣長楊文科一早至校關心防疫作業
因應新冠肺炎疫情，教育部依照中央流行疫情指揮中心決議，延後至今天開學。為關心校園防疫執行情形及學童上學安全狀況，新竹縣長楊文科今天一早帶領警察局長黃家琦、教育處長劉明超至竹北市安興國小，宣導「咳嗽噴嚏要遮口、雙手不碰眼口鼻、病毒遠離我」、「肥皂勤洗手、感冒發燒不亂走、在家做隔離」等，提醒學生做好健康自主管理。
新竹縣長楊文科表示，開學前，縣府已與學校校長召開防疫會議，並已完成新竹縣各校額溫槍、酒精及漂白水，以及教育部因應緊急用途備用口罩配發，校園做好防疫物資整備及工作準備。此外，也提醒家長防疫時期，協助配合校園防疫措施，每日出門前幫子女量體溫並記錄在聯絡簿上，入校前，由學方在校門口量體溫，班級導師也會隨時注意學生健康情形，經過「三層把關」的防疫工作，相信學校家長、學子一同努力，能將防疫做到滴水不漏。
開學第一天，不少幫忙孩子拿開學用品、寒假作業的家長們入校亦要經過測量。當經額溫槍測量大於37.5℃，須待在休息區等待，再由護理師量耳溫確認，當大於38℃，須戴口罩，通知家長領回盡速就醫，同時與學校保持聯繫，配合防疫相關作業。
安興國小校長齊宗豫表示，開學前，學校內外已做好消毒工作，縣府教育處防疫物資也已配送學校，對於入校前每日量體溫工作，本校約一千多位學生40多班，，由學校導師、家委會及相關志工進行，為避免測量人潮擁擠，也在校園大門與側門畫分8個通道紓解，而校園防疫工作，也將依照疫情指揮中心指示，每日進行消毒工作。
警察局長黃家琦表示，警察局為保護學童安全，確保及維護轄內學校學生上、下學安全，除要求轄內各分局提高見警率，加強社區與巷弄間巡邏，對治安顧慮人口掌握，並於上、下學時段編排勤務，針對重點學校周邊治安死角巡守，強化各項校園安全勤務，並呼籲用路人，接送學童上、下學或行經校園周邊時，請避免違規停車，並減速慢行、留意學童，以維護學童安全與交通順暢。
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