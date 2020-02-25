快訊

追思Kobe一秒落淚 喬丹：他走了，一部分的我也死了

邊境死無全屍事件：以色列軍隊的「加薩屍體爭奪戰」

台東高中開學日 校務會議視訊防疫

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣即時報導
台東高中為避免操場集合朝會群聚太近，校方改用視訊直播會議，校長蔡美瑤宣導防疫公共衛生，提醒學生勤洗手。記者尤聰光／翻攝
台東高中為避免操場集合朝會群聚太近，校方改用視訊直播會議，校長蔡美瑤宣導防疫公共衛生，提醒學生勤洗手。記者尤聰光／翻攝

防範新冠肺炎疫情，今天開學第一天，台東高中校門實施量體溫外，為避免操場集合朝會群聚太近，校方改用視訊直播會議，校長蔡美瑤宣導防疫公共衛生，提醒學生勤洗手。

蔡美瑤表示，學校設2個量體溫站，用額溫槍加速流程，為避免操場集合朝會群聚太近，今天學校行政會議決定改用視訊直播會議，各班師生在班上觀看視訊。

開學首日除請同學進行教室內外環境整潔跟消毒，同時也請校護利用15分鐘進行防疫宣導，提醒同學勤洗手等注意事項，讓防疫期間學習不停止，做好新學期學習的準備。

「學校做好防疫準備，家長都很放心」蔡美瑤說，家長看到校方量體溫站，感到放心，開學日，雖未規定強制戴口罩，但學生大都自主戴口罩，一起和學校防疫。

各班師生在班上透過電視觀看視訊直播。記者尤聰光／攝影
各班師生在班上透過電視觀看視訊直播。記者尤聰光／攝影

直播 口罩 新冠肺炎

延伸閱讀

防疫校園家長止步 阿公第一次放手讓幼兒園孫子進教室

台中開學100人未到校 51人在大陸49人在家檢疫

北市最多學生的學校！開學防疫量體溫 敦化國小出現排隊人龍

影／開學日 苗栗建功國小兵分八路量體溫

相關新聞

開學首日 新竹縣長楊文科一早至校關心防疫作業

因應新冠肺炎疫情，教育部依照中央流行疫情指揮中心決議，延後至今天開學。為關心校園防疫執行情形及學童上學安全狀況，新竹縣長...

台東高中開學日 校務會議視訊防疫

防範新冠肺炎疫情，今天開學第一天，台東高中校門實施量體溫外，為避免操場集合朝會群聚太近，校方改用視訊直播會議，校長蔡美瑤...

文大選不出董事長 將官派人選

文化大學董事長張鏡湖去年十一月過世，董事長人選懸缺至今。教育部曾發公文下令昨天前要完成補選，但疑因文大董事會內鬥，昨歷經三輪投票，董事白省三、金榮華兩名人選，票數僵持在五比五，選不出新任董事長。教育部表示，將徵詢私校諮詢會，由官派董事長代行職權。

幕後／文大董事會鬥爭 知情人士：禿鷹集團借屍還魂

文化大學董事會鬥爭傾軋，文化大學董事長張鏡湖去年11月過世，文大董事會今天（周一）下午將再次召開董事會，推選新董事長。據...

教部促聘足額專任師 校長：教師太多、恐沒課可教

教育部擬修正總量管制，規定新增學系班別，要求第一年即須聘四名專任教師，之後每學年須至少增聘一人致聘足七名專任教師。對此，...

新增校系第三年才聘足專任教師 教部修法避免空窗

現在大學如果要新增學系，至少要有七名專任師資，但有些校系第一年聘足四名專任教師，要到了教育部會開始追蹤評核的第三年，才再...

體罰學生遭申誡 老師不得考甲

為落實「校園零體罰」政策，教育部近日修法，若教師違法處罰學生或不當管教學生，受申誡以上懲處，該申誡不得列為「獎懲相抵項目」，且該學年度考績不得列甲等，大幅提高對於教師體罰的課責。

私校縮編解聘教師 須協助轉介

教師法去年修正通過，教育部最近公布教師法施行細則修正草案。草案首次明定體罰與霸凌的定義；面對少子化私校退場，草案明定專科以上學校若因縮編解聘教師，必須協助教師轉介至其他單位；學校若因停辦無法組成教評會，必須找校外人力合組，解決無法資遣教師的問題。

竹崎高中獲機器人大賽聯盟冠軍 將代表為台爭光

嘉義縣偏鄉學校竹崎高中昨天與嘉義縣協同中學、台南南科實驗中學共同參與有全球最大高中機器人比賽之稱的FRC國際機器人南科校...

國際發明展總排第二 偏鄉孩子「愛玉製作隨行杯」奪銀

2020年第19屆馬來西亞MTE國際發明展，受到新冠肺炎疫情影響雖然前往參展人員減少，我國仍拿下好成績。共拿下八金八銀四...

開學無預警抽測 侯友宜：教職員要嚴守校園防疫第一線

全台高中以下各級學校後天將開學，新北市教育局因應新型冠狀病毒肺炎疫情，今天召開「各級學校開學前防疫緊急應變會議」，市長侯...

穿山甲救難協會開學前消毒豐原10校 SARS消毒也靠他們

高中職及國中小學25日開學，因應新型冠狀病毒肺炎疫情，台中市政府教育局及環保局緊鑼密鼓在各學校加強消毒，台中市穿山甲救難...

熱門新聞

學測成績公布 補教預估熱門科系落點

學測數學滿級分人數暴衝 大考中心主任張茂桂請辭獲准

學測數學滿級分1.4萬人！他解「這題」傻眼：小學程度？

大學學測放榜 明道、僑泰兩私中創下歷來佳績

「鑑別度確實有問題」學測數學1.4萬人滿級分再創新高

明開學3天又放假 家長納悶為何不連休

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。