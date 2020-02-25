台東高中開學日 校務會議視訊防疫

防範新冠肺炎疫情，今天開學第一天，台東高中校門實施量體溫外，為避免操場集合朝會群聚太近，校方改用視訊直播會議，校長蔡美瑤宣導防疫公共衛生，提醒學生勤洗手。

蔡美瑤表示，學校設2個量體溫站，用額溫槍加速流程，為避免操場集合朝會群聚太近，今天學校行政會議決定改用視訊直播會議，各班師生在班上觀看視訊。

開學首日除請同學進行教室內外環境整潔跟消毒，同時也請校護利用15分鐘進行防疫宣導，提醒同學勤洗手等注意事項，讓防疫期間學習不停止，做好新學期學習的準備。