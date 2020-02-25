體溫量4次、座位間距最大化 秀峰國小推終極消毒防漏洞

全國高中職以下學校今天開學，各學校為防疫工作如臨大敵，汐止秀峰國小為加強校園防疫作業，除設置體溫檢疫站、防疫相關宣傳海報外，也要求一天4次量體溫、座位間距最大化及「終極消毒」等措施，避免發生防疫漏洞。

秀峰國小校長張美鳳表示，今日起1個月會嚴格落實量體溫、勤洗手等防疫工作，要求學生上學前、到校門口前、中午用餐前及上課後班前須量額溫，一天4次，就怕出現防疫漏洞。

鑑於安全及交通動線問題，秀峰國小在校門口設置10個量體溫動線，紓解排隊人潮。張美鳳說明，量體溫的檢測站分為2個關卡，志工首先會幫學童量額溫，確認沒有發燒等體溫過高症狀後，會高喊「過關」，第二名志工接著在學童肩膀上貼黃色「體溫貼紙」。

校門口體溫檢測站將接連1個月，從早上7點至8點20分嚴格執行防疫工作，1個月後若疫情趨緩，會再配合中央及地方政府政策調整。

為提醒師生確切做好防疫，除在校園柱子上、每個班級布告欄均張貼相關政策海報外，洗手台也會有洗手7字訣，甚至學校還自製影片指導師生正確防疫觀念。

張美鳳表示，為加強班級防疫，也會要求師生進教室前洗手，並確保座位不併排，昨日開學前一天也已將所有座位間隔拉到最大化。

並提醒老師要做到3要點，包含學生進教室前要貼體溫貼紙、檢查學生聯絡簿是否有在家量體溫，以及學生是否有上呼吸道感染症狀。

學校健康中心也有做分類，除一般外傷外，也設立一間休息室，若學生出現發燒情況，會請護理師打電話讓家長帶回，同時立即消毒教室，老師在傍晚期間也須電訪關懷、了解情況。