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幕後／文大董事會鬥爭 知情人士：禿鷹集團借屍還魂

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
文化大學董事會鬥爭傾軋，文化大學董事長張鏡湖去年11月過世，文大董事會今天（周一）下午將再次召開董事會，推選新董事長。聯合報系資料照片
文化大學董事會鬥爭傾軋，文化大學董事長張鏡湖去年11月過世，文大董事會今天（周一）下午將再次召開董事會，推選新董事長。聯合報系資料照片

文化大學董事會鬥爭傾軋，文化大學董事長張鏡湖去年11月過世，文大董事會今天（周一）下午將再次召開董事會，推選新董事長。據了解，外界所謂的「改革派」和「保守派」角力，其實不全然絕對，疑似只是部分「禿鷹」又組成集團「借屍還魂」，為了個人私利在操弄的鬥爭罷了。

張鏡湖去年底過世後，誰要接任受到外界關注。據了解，文化大學董事會10個成員中，目前分成兩派，一派是屬於「保守派」，另一派則是「改革派」。原定1月6日召開董事會議，但按照教育部規定，10名董事至少要有七人出席、六人以上同意才能推舉新的董事長上任，當天只有七名董事出席，兩人到場未簽字，致未達法定開會人數而流會。

外界解讀，這是文大董事會保守派與改革派的角力；保守派希望張鏡湖董事長女兒張海燕接任，但改革派認為，董事會不屬於家族，董事長不該「世襲化」。如果兩派今天仍僵持不下一直選不出新董事長，依私校法規定，將由教育部指派。

從去年的校長遴選浮上檯面，當時文大董事會的內鬥，就已經山雨欲來風滿樓。知情人士透露，因為疑似一直有「禿鷹」在董事會中，後來董事會洗牌，「禿鷹」小組又重整，原來的禿鷹也沒離開。現在部分「禿鷹」董事「借屍還魂」，最終目的可能還是要拿下董事會，在「美麗包裝」下做些私利的事。

知情人士表示，目前董事會應該是五票對五票，今天不確定是否選得出新董事長。但希望董事們拋開意氣之爭，也不應該利益交換，為文大發展另一條出路。

被視為「改革派」的文大董事黃有良日前表示，他希望將此次董事長改選視為契機，全體董事共同致力於優化改善董事會運作，修文大捐助章程，改革董事會組織與文大內控制度，如扭轉外界對文大家族經營色彩的不安，吸引優秀人才進學校或董事會服務。

被視為「保守派」的文大董事張海燕是否願意接班，張海燕日前僅回應，「傳承文大創辦人和張董事長的志業，是很重要的一件事。」

一名文大教職員表示，文大董事會選舉，應該要維護教職員和學生的權益，也要顧及社會責任。但是從兩年多年前，從選校長之後就風波不斷，加上最近招生也非常辛苦，教職員真的非常無奈。真正的改革派應該重視教職員生的工作權以及學生的受教權，新任的董事長也應該了解教育體系的運作。

另一名文大教職員表示，少子化下，所有私校都面臨困境。當看到愈來愈多的私校開始動起來，發展自己的特色和強項，自己學校的董事會卻連董事長的選舉都如此困難，心裡非常著急，也有沈重的無力感。如果董事會能擺脫以往外界眼中人治、奪權、完全不接地氣的印象，逐步進化向現代化的法人治理靠近，相信是絕大多數教職員生所樂見。

文化大學

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