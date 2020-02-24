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開學在即 國小校長頭痛：仍有家長要帶小孩赴日韓

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中市政府在明開學前為各學校消毒，但有校長質疑，若校園開放政策並沒有改，防疫會功虧一簣。圖／台中市政府提供
台中市政府在明開學前為各學校消毒，但有校長質疑，若校園開放政策並沒有改，防疫會功虧一簣。圖／台中市政府提供

國小明天就要開學，各學校為防疫工作如臨大敵，但有校長反映，仍有家長說，開學後會帶小孩赴日韓旅遊，學校雖柔性勸說，但家長仍然要去，為防疫工作帶來挑戰；還有，就是在防疫作戰期間，校園開放政策是否應該暫緩。

有小學校長指出，日本、韓國的「旅遊疫情建議等級」已提升至第2級警示，國民前往當地時應採取加強防護，尚離「避免至當地所有非必要旅遊」如中港澳1級，但若前往並非沒有感染新冠肺炎的風險。

這名校長說，因為已有家長明確表示這是安排好的假期，回來也不會如中港澳般要隔離，因此認為應該無妨，也提前向學校提出。

他認為，在可能帶來風險下，如果不能阻止家長執意要帶小孩前往日韓旅遊，等他們返國後，學校也會柔性勸他們是否緩幾天再到校上課，但因為無法禁止，也僅能勸說而已。

另則是，市府特別在開學前替所有的學校進行消毒，但校園開放政策並沒有改，在此情形下，校外人士進到校園內難免使用洗手檯、廁所等設備，也帶來意外的感染風險，此一政策是否應暫緩，也避免讓大消毒成效功虧一簣。

台中市教育局上午說，因為從日韓回國仍不需如中港澳要居家檢疫，因此也僅能柔性勸說，並請家長在赴日韓期間加強自我防護。另外，校園開放有助民眾運動保持健康，政策尚不會改變，但會在出入口張貼警語，請有呼吸道症狀者勿進入。

台中市政府在明開學前為各學校消毒，但有校長質疑，若校園開放政策並沒有改，防疫會功虧一簣。圖／台中市政府提供
台中市政府在明開學前為各學校消毒，但有校長質疑，若校園開放政策並沒有改，防疫會功虧一簣。圖／台中市政府提供

新冠肺炎 COVID-19

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