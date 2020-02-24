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教部促聘足額專任師 校長：教師太多、恐沒課可教

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
教育部擬修正總量管制，規定新增學系班別，要求第一年即須聘四名專任教師，之後每學年必須至少增聘一人致聘足七名專任教師。本報資料照片
教育部擬修正總量管制，規定新增學系班別，要求第一年即須聘四名專任教師，之後每學年必須至少增聘一人致聘足七名專任教師。本報資料照片

教育部擬修正總量管制，規定新增學系班別，要求第一年即須聘四名專任教師，之後每學年須至少增聘一人致聘足七名專任教師。對此，有大學校長說，在學雜費幾乎凍漲的情況下，此作法恐讓私立大學雪上加霜，逼迫辦學不好財務不佳的學校退場；但也有校長支持教育部，認為大學應懂得自我課責，提供學生優質的學習環境。

台北商業大學校長張瑞雄表示，教育部應該配合學系的課程規畫，例如規定系上有多少百分比的課程必須由專任老師授課，或導師有多少百分比要由系上專任老師擔任等等，否則一下子聘那麼多專任，找不到課教也很麻煩，而且現在找到好老師不容易，各系都會精挑細選，「匆忙聘人很容易出錯。」

張瑞雄說，有些系或學程是跨領域，需要各系支援，也不是一系聘多少老師可以解決課程問題。此外，有些領域好的師資不多，不容易聘。建議教育部推動大學採取學院來招生，例如工程學院或管理學院，學生進去後再選主修，以一個學院的師資來支援各領域的教學。

實踐大學陳振貴說，在學雜費幾乎凍漲的情況下，教育部的作法讓私立大學雪上加霜，表面看是為了維持教學品質保障學生受教權，其實是在逼迫辦學不好財務不佳的學校退場的「一刀兩刃」作法。

「台灣的高教明天在那裡，台灣的高等人才前途在那裡，這是個國安問題。」陳振貴表示，少子化對私校而言是非戰之罪，是當年教育部廣設高中大學教改的結果，當事者「政府」理應承擔起這個後果，不要只怪罪即將或已經退場的學校。

陳振貴說，政府應該針對大學少子化可能帶來的風暴提出健康合情合理的因應政策，例如公立大學學生數達總量35至50%即同步減招，盡快通過私立大學院校轉型退場條例，否則只附和工會團體的說詞，把壓力全加諸私校，實在不公平合理，請政府拿出抗武漢肺炎疫情的態度與作法嚴陣以對。

「一個系七名老師還是太多！」一名私立大學校長私下透露，其實一個新的系，第一年跟第二年有很多通識課程，根本不需要那麼多專任老師。第一年要有四名專任教師，以後每學年至少增加一位連續三年增加到七位，雖然是好事，意思是叫大家不要打混，但方法有點粗糙。如果是要符應社會需求開設新型態的課程，有可能不容易一時聘到適當師資。

這名校長說，教育部規定太多「操作型」的規範，或許對政策的宣示面有意義，可是並不能幫助整體教學品質的提升，學校有可能只是為了應付規定而發展校務。他指出，教育部以防範弊端的角度在治理全國大學，少子化招生難，學費又不能漲，私校開始撙節預算，是不好的循環。

台灣科技大學校長廖慶榮說，教育部是發現了一些問題，所以現在有比較嚴格的規定，這些規定應屬合理。

中興大學校長薛富盛說，支持教育部的條文修正內函；大學應懂得自我課責，重視承諾，提供學生優質的學習環境，不宜專研漏洞，為節省經營成本，犧牲學生學習權益。

教育部 少子化

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