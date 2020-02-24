新增校系第三年才聘足專任教師 教部修法避免空窗

現在大學如果要新增學系，至少要有七名專任師資，但有些校系第一年聘足四名專任教師，要到了教育部會開始追蹤評核的第三年，才再聘滿七人。為了確保學生受教權，教育部擬修正相關辦法，增訂學生入學學年度開始後，每學年至少增聘一名專任師資，避免「空窗」。

教育部近日預告修正「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」部分條文。現行規定是，申請增設學士班時，實聘及擬聘專任師資合計應達七人以上，其中三分之二以上須具助理教授以上資格，且三人以上具副 教授以上資格。 實聘專任師資應達合計專任師資數二分之一以上，擬聘專任師資應於學生入學學年度開始前起聘。

學系的師資質量須經次年追蹤評核後仍未達成者，教育部得調整其招生名額，亦即必須等到師資質量連續二年以上未達基準規定時，教育部才得據以調整其招生名額，未能及時規範學校改善師資質量違規情 形，恐有損害學生受教權益之虞。

因此教育部修正辦法，增訂要求學校第一年必須至少聘足四名專任教師，於學生入學學年度開始後，每學年度應至少增聘一名專任師資至符合規定應有專任師資數止，以確保學生受教權益。另各校違規情形，得作為教育部審核院、所、系、科及學位學程增設調整的參據。

教育部高教司長朱俊彰說，現在大學如果要新增學系，第一年必須至少聘足四名專任教師，並且逐步聘足。但教育部在追蹤系所師資質量基準時，是在系所設立後的第三年進行追蹤，例如要核110學年的招生名額，但教育部只能根據108學年的師資到位情形，可能造成有些系所鑽漏洞。

朱俊彰說，有些校系第一年聘足四名專任教師，但第二年還是只聘四名專任教師，到了第三年才再聘三名專任教師，被教育部發現後，才開始找「聘不足」的原因。他認為，與其之後補破網， 不如修正辦法，明定校系在學生入學學年度開始後，每學年度應至少增聘一名專任教師，「如果沒有做到，教育部就會開鍘。」

此外，這次修正同時明定各院、所、系、科及學位學程停招、整併、更名案，應於規畫階段即與師生溝通，說明師生權益保障措施，倘未符規定，教育部得駁回學校之申請。