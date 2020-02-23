體罰學生遭申誡 教師考績不能「獎懲相抵」也不得列甲

教育部為落實「校園零體罰」政策，近日修法，若教師違法處罰學生或不當管教學生，受申誡以上懲處，該申誡不得列為「獎懲相抵項目」，且該學年度考績不得列甲等，大幅提高對於教師體罰的課責。

根據教育部統計，我國校園體罰案件雖逐年減少，但仍層出不窮，102年至106年高中職以下累計有834件體罰案。人本基金會去年也公布問卷調查，約有7成國中生曾看過或受過體罰，其中以公然罰站、特別座、罰抄寫等「羞辱性體罰」最為常見。

但目前教師若體罰學生且受懲處者，考績仍可能列甲等。原因是現行高中以下教師成績考核辦法規定，獎懲同一學年度可「相互抵銷」，意即一次嘉獎可抵銷一次申誡，一次小功可抵銷一次小過。若教師一學年度未受懲戒處分，考績列甲等，可享年功薪晉級及一個月薪的考績獎金。

對此，監察院呼籲，教育部應提高校園體罰的課責。監察院舉例，學校若發生「未常態編班」或「拒絕學齡兒童少年入學」，該項目的懲戒已明定不得列為「獎懲相抵項目」，且該教師當年度考績也不得列甲等，建議「體罰」比照辦理，以落實校園零體罰政策。

教育部也先後於去年修正公立高中以下校長成績考核辦法，校長在考核年度內違法處罰、不當管教學生，受申誡以上懲處，考績不得列甲等。近日再擴大範圍，若公立高中以下教師體罰學生，受申誡以上懲處，也不得「獎懲相抵項目」，考績也不得列甲等。

全國教師工作總聯合會理事長張旭政則表示，若「體罰」相關懲戒不得「獎懲相抵」，意味教育部認為體罰是「重大違規」；但教學現場中，每個體罰案件的嚴重程度及案件前因後果都不同，「一律不能功過相抵，恐怕對老師不太公平」。

張旭政建議，教育部可放寬課責的彈性，例如體罰學生一支小過要二支小功來抵、一支申誡要兩支嘉獎來抵，較為適合。