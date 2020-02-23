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竹崎高中獲機器人大賽聯盟冠軍 將代表為台爭光
嘉義縣偏鄉學校竹崎高中昨天與嘉義縣協同中學、台南南科實驗中學共同參與有全球最大高中機器人比賽之稱的FRC國際機器人南科校際聯誼賽，一路過關斬將，途中電路板還突然掉落斷裂，經過延長賽才終於獲得聯盟冠軍，預計3月初將代表前往逢甲大學參加台灣區全國賽為台灣爭光。
竹崎高中教務主任陳琬婷表示，比賽過程除看機器人能否依程式設定完成投球與攻防，還要看機器人製作、設計團隊臨場反應、團隊合作等，昨天的決賽過程中，機器人的電路板突然掉落斷裂，經過學生跨校團隊一起緊急用膠帶、線將電路板綁起來才克服問題，公告獲得冠軍那刻大家都感動哭了！
陳琬婷表示，學校成立機器人團隊才第二年，為了讓偏鄉孩子們在課業以外獲得自信心，學校非常努力想為學生爭取更好的資源，也在校園內成立機器人基地，去年竹崎高中的機器人團隊曾參與澳洲場的FRC比賽，今年就能獲得聯盟冠軍，非常感動。
陳琬婷表示，FRC是國際知名大賽，報名費約新台幣18萬元，光競賽機器人製作基本費要新台幣近40萬，還不包含訓練、模擬場地與後勤等相關比賽費用，對學校來說是一筆很龐大的費用，很感謝校長、老師及學生自發性地拉贊助，以及興達建設2年來的支持。
竹崎高中校長郭春松表示，偏鄉高中不是沒有人才，而是缺乏舞台，學校將繼續架構平台，圓孩子們的夢，如果3月初的比賽學生能獲得勝利，他們將有機會前往美國底特律參賽。嘉義縣教育處表示，除了表達恭喜，教育處承諾將對校方給予相關行政協助，讓嘉義子弟有機會在國際舞台發光發熱。
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