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開學無預警抽測 侯友宜：教職員要嚴守校園防疫第一線

聯合報 / 記者施鴻基張曼蘋／新北即時報導
新北市長侯友宜（中）要求教職員如非必要，不要到高風險疫區國家旅遊。圖／市府提供
新北市長侯友宜（中）要求教職員如非必要，不要到高風險疫區國家旅遊。圖／市府提供

全台高中以下各級學校後天將開學，新北市教育局因應新型冠狀病毒肺炎疫情，今天召開「各級學校開學前防疫緊急應變會議」，市長侯友宜以防疫指揮官身分下令各校務必落實校園防疫，他會不定期到各校抽測；教職員如非必要，最好不要到高風險疫區國家旅遊，嚴守校園防疫第一線。

市府補充說，目前新北公教人員出國規範和中央一致，侯友宜並非禁止公教人員旅遊，而是希望能夠考量學生和自己的健康，把疫情傳染風險降到最低。

教育局向校長們說明防疫物資整備狀況，新北約有30萬學生，目前口罩已備妥111萬5千片、酒精1萬1600公升、額溫耳溫槍1萬570支，並持續添購中。教育局也重申「三級防護」、「健康五原則」等防疫要點。他也點名部分督學、校長，了解防疫工作情況，更要掌握學生健康狀況。

侯友宜說，「三級防護」及「健康五原則」不只是口號，而且要落實，不能打折扣。開學在即，從教育局到各校都須嚴陣以待，開學後會無預警到校抽測。

「我有責任保護新北30多萬學童」，會中侯友宜詢問各校防疫整備規畫，如入校量體溫動線、人力物力調配、洗手台及環境布置。

侯友宜 教育局

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