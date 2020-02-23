快訊

南韓疫情升溫 外交部調整南韓旅遊警示為黃燈

鑽石公主號19人二採結果 今下午2時公布

開學防疫從嚴 北市教育局：班上有發燒學生就全班消毒

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導

新冠肺炎疫情持續延燒，不過由於開學在即，隨著疫情的變化，北市府再度修正防疫工作守則，除了原本入校的「三層防護」外，新增進入校園，在上課中發生疑似緊急個案的處理方式。教育局表示，若學生在上課期間出現發燒的狀況，除了學生帶到保健室暫時隔離、通知家長外，該班級學生將全面戴上口罩、消毒，另教室也會保持通風，又或是換一間教室上課。

教育局表示，北市公私立高中職以下學校總計282所，另有39間實驗教育機構及團體、537家私幼、2542家補習班，以及139家課照中心，總計36萬師生。

為了加強防疫，教育局訂定「台北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育及工作守則」，除了明定停課標準外，也包括校園防疫教育工作檢核表、防疫措施等。

教育局表示，各校校門口開學後，將啟動3層防護機制，首先在學生入校前將進行分流措施，其中8成以上學生已經在家裡量好體溫並填寫自主健康卡，少數學生忘記量、沒有量，第一層就是在門口量額溫，如果超過攝氏37.5度，將送到第二層在川堂量耳溫，若仍超過38度，將建議他立刻戴上口罩並返家休息、就醫，或是讓學生到健保中心獨立空間等待家長來接等。

此外，若是入校後才發燒的學生，則由老師通知校護帶著口罩、耳溫槍到班上量體溫，若確定體溫超過38度，全班包括該發燒的小朋友都將立刻戴上口罩，另外該學生會被帶到保健室通知家長；其餘班上學生也會量體溫，確定體溫正常，就開始發消毒水、抹布，做班級環境消毒，並保持空氣暢通。

教育局表示，發生學生就醫當天將追蹤就醫結果，一但確診新冠肺炎就會啟動停課機制。

教育局強調，開學後加強監控疫情，已請學校落實多元選修課程、社團活動的點名機制，掌握學生出缺席情況，以利未來疫情調查。

新冠肺炎 開學日 COVID-19

延伸閱讀

中國留學生紛入境 韓國大學積極準備防疫措施

穿山甲救難協會開學前消毒豐原10校 SARS消毒也靠他們

25日開學避免交通卡卡 北市交大增派疏導崗位

開學在即 台東縣要求各校落實師生入校前量體溫

相關新聞

屏縣校園備9萬6千片口罩 迎戰下周開學日

屏東縣各級學校2月25日開學，各校都忙著校園消毒、整備防疫物資，有家長憂心說，之前放寒假，小朋友都在家，還不覺得有口罩需...

開學防疫從嚴 北市教育局：班上有發燒學生就全班消毒

新冠肺炎疫情持續延燒，不過由於開學在即，隨著疫情的變化，北市府再度修正防疫工作守則，除了原本入校的「三層防護」外，新增進...

穿山甲救難協會開學前消毒豐原10校 SARS消毒也靠他們

高中職及國中小學25日開學，因應新型冠狀病毒肺炎疫情，台中市政府教育局及環保局緊鑼密鼓在各學校加強消毒，台中市穿山甲救難...

開學在即 台東縣要求各校落實師生入校前量體溫

開學進入倒數，為因應「嚴重特殊傳染性（新冠）肺炎」疫情，台東縣內國中小各校積極進行防疫整備，台東縣長饒慶鈴要求各校落實量...

開學防疫作戰 高雄379校今完成環境消毒

各級學校將於2月25日開學，高雄市長韓國瑜昨指示全市379校都要完成校園消毒作業，讓師生開學後能安全、安心就學。高雄市教...

韓國瑜：高市379校消毒 今天完成

中小學2月25日將開學，高雄市長韓國瑜昨到燕巢國中視察校園噴藥消毒情形，指示今天要完成全市379校校園消毒作業，給師生安全安心的就學環境。市府也公告高雄各機關500人以上室內大型活動一律停辦，500人以下活動「有條件」舉辦。

快開學了！ 企業贈洗手乳助防疫

快開學了，台南市安定區無患子生技公司為協助在地安定區學校防疫，24日將捐給安定國中與安南、南興、安定3所國小200罐洗手乳，協助學校落實勤洗手防疫。

抗疫新招 學校運動會化整為零

台南除非有社區感染，否則運動會都可在戶外舉行，但須做好防疫管控。儘管如此，有些學校已決定改變運動會方式，把1天的運動會拆開，化整為零，或利用非假日舉辦，沒有開幕、閉幕，也不特別邀請來賓、家長，認為心意到就好，就如結婚，禮到人未到。

這兩周比期末考周還夯！線上學習用量暴增

寒假因疫情延長帶動線上學習風氣，教育部統計，數位學習平台「因材網」這兩周使用人數是學期間的三點五倍，甚至比期末考周還多，最多人上網學的科目是數學。民間的「均一平台」統計，更多中小學老師運用均一平台指派作業任務給學生，提供即時線上諮詢，用量是去年同期三倍。

平時庫存年前加購...員林國小備妥1.5萬片口罩

開學在即，高中以下學校除積極環境消毒，紛紛想盡辦法添購口罩、酒精、額溫槍以因應新冠肺炎疫情。彰化縣員林國小在春節前即訂購大量口罩，為防疫先做足準備，全校兩千多名學生，已庫存一萬五千多個口罩，是學生數的七倍，還添購熱顯像儀放在校門口監測學生體溫，讓其他學校稱羨。

疫情壓縮到暑假...大學出招 彈性修課把學期縮短

因應新冠肺炎疫情，教育部宣布大學延後開課，但這學期行事曆仍必須排滿十八周，造成暑假變短，衝擊師生排定的暑期計畫。各校對此各顯神通，台灣大學系統（台大、台師大、台科大）和台聯大系統（清大、交大、中央與陽明大學）皆規畫彈性修課，行事曆雖排滿十八周，但學生「實際要到課堂上課」的周數，縮短至十六或十七周，讓學生可如期放暑假。

台中校車消毒 發燒學生禁上車

高中以下學校25日開學，台中市府拚校園防疫，除了加發學童口罩、校園消毒外，昨起祭出校車消毒規範，由市府派員免費替校車消毒，學生上車前、下車後，車內空間要重新消毒，學生體溫超過攝氏37.5度禁止上車。

熱門新聞

延後開學不延後放暑假 台灣可擺脫「學期最長國家」?

開學在即 員林國小口罩存量達7倍成大戶

準備開學！學校購買紅外線熱像儀、買口罩套送學童

學測成績將公布 明上午9時起可上網查詢

教育部：大學不得以不續聘要脅老師執行線上教學

終結放榜新聞尚未成功 學生團體要再次出擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。