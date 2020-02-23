開學防疫從嚴 北市教育局：班上有發燒學生就全班消毒

新冠肺炎疫情持續延燒，不過由於開學在即，隨著疫情的變化，北市府再度修正防疫工作守則，除了原本入校的「三層防護」外，新增進入校園，在上課中發生疑似緊急個案的處理方式。教育局表示，若學生在上課期間出現發燒的狀況，除了學生帶到保健室暫時隔離、通知家長外，該班級學生將全面戴上口罩、消毒，另教室也會保持通風，又或是換一間教室上課。

教育局表示，北市公私立高中職以下學校總計282所，另有39間實驗教育機構及團體、537家私幼、2542家補習班，以及139家課照中心，總計36萬師生。

為了加強防疫，教育局訂定「台北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育及工作守則」，除了明定停課標準外，也包括校園防疫教育工作檢核表、防疫措施等。

教育局表示，各校校門口開學後，將啟動3層防護機制，首先在學生入校前將進行分流措施，其中8成以上學生已經在家裡量好體溫並填寫自主健康卡，少數學生忘記量、沒有量，第一層就是在門口量額溫，如果超過攝氏37.5度，將送到第二層在川堂量耳溫，若仍超過38度，將建議他立刻戴上口罩並返家休息、就醫，或是讓學生到健保中心獨立空間等待家長來接等。

此外，若是入校後才發燒的學生，則由老師通知校護帶著口罩、耳溫槍到班上量體溫，若確定體溫超過38度，全班包括該發燒的小朋友都將立刻戴上口罩，另外該學生會被帶到保健室通知家長；其餘班上學生也會量體溫，確定體溫正常，就開始發消毒水、抹布，做班級環境消毒，並保持空氣暢通。

教育局表示，發生學生就醫當天將追蹤就醫結果，一但確診新冠肺炎就會啟動停課機制。

教育局強調，開學後加強監控疫情，已請學校落實多元選修課程、社團活動的點名機制，掌握學生出缺席情況，以利未來疫情調查。