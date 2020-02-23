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穿山甲救難協會開學前消毒豐原10校 SARS消毒也靠他們

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
穿山甲協會人員犠牲假日消毒校園各角落。圖/穿山甲協會提供
穿山甲協會人員犠牲假日消毒校園各角落。圖/穿山甲協會提供

高中職及國中小學25日開學，因應新型冠狀病毒肺炎疫情台中市政府教育局及環保局緊鑼密鼓在各學校加強消毒，台中市穿山甲救難協會人員犠牲假期，也利用開學前周六、周日協助豐原區10所小學進行校園消毒。

台中市因應開學防疫總動員，環保局連日來派員，為全市419所高中以下學校消毒，包含校園公共環境如球場、走廊、操場、廣場、集會場等，要在開學前完成消毒。

教育局要求學校針對經常接觸的門把、電燈開關、桌面等，安排定時消毒工作。

但部分學校消毒物資人員不足，靠校長家長會籌資委外消毒，但逢疫期，還得排隊等消毒。穿山甲協會幫忙學校消毒校園，有如及時雨。

穿山甲協會創辦人、台中市議員張瀞分及穿山甲協會總幹事呂明秋表示，作好開學準備，讓師生家長安心上課。

台中市穿山甲救難協會一連二天，一大清早就出動貨車載運大量消毒器材在各校間奔波，數十名隊員分組作業，背消毒水箱在校園的操場、川堂、走廊、廁所及禮堂仔細消毒，加快腳步工作，要趕在二天內完成豐原、富春、南陽、豐村、豐田、福陽、合作、葫蘆墩、翁子及瑞穗等10所國小的校園消毒工作。教育局及環保局也對穿山甲協會主動加入消毒防疫工作深表感謝。

穿山甲救難協會創辦人、台中市議員張瀞分說，新型冠狀病毒肺炎疫情來勢洶洶，令很多家長擔心，台中市穿山甲救難協會隊員除了熱心助人，也很有消毒防疫經驗，她協調並配合環保局清潔隊安排校園消毒工作，希望校園更建康安全，也讓家長安心。

台中市穿山甲救難協會總幹事呂明秋表示，穿山甲協會於九二一大地震後成立，是裝備齊全的救難隊伍，隊員們也都受過專業訓練，也是內政部評鑑績優民間救難團體，台灣爆發SARS期間，穿山甲救難協會也以民間救難團體的力量，率先參與校園消毒工作，這次新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，協會再度投入防疫，一起守護校園環境。

穿山甲協會人員開學前趁假日消毒校園。圖/穿山甲協會提供
穿山甲協會人員開學前趁假日消毒校園。圖/穿山甲協會提供
穿山甲協會人員開學前趁假日消毒校園各角落。圖/穿山甲協會提供
穿山甲協會人員開學前趁假日消毒校園各角落。圖/穿山甲協會提供

台中市 疫情

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