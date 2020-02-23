穿山甲救難協會開學前消毒豐原10校 SARS消毒也靠他們
高中職及國中小學25日開學，因應新型冠狀病毒肺炎疫情，台中市政府教育局及環保局緊鑼密鼓在各學校加強消毒，台中市穿山甲救難協會人員犠牲假期，也利用開學前周六、周日協助豐原區10所小學進行校園消毒。
台中市因應開學防疫總動員，環保局連日來派員，為全市419所高中以下學校消毒，包含校園公共環境如球場、走廊、操場、廣場、集會場等，要在開學前完成消毒。
教育局要求學校針對經常接觸的門把、電燈開關、桌面等，安排定時消毒工作。
但部分學校消毒物資人員不足，靠校長家長會籌資委外消毒，但逢疫期，還得排隊等消毒。穿山甲協會幫忙學校消毒校園，有如及時雨。
穿山甲協會創辦人、台中市議員張瀞分及穿山甲協會總幹事呂明秋表示，作好開學準備，讓師生家長安心上課。
台中市穿山甲救難協會一連二天，一大清早就出動貨車載運大量消毒器材在各校間奔波，數十名隊員分組作業，背消毒水箱在校園的操場、川堂、走廊、廁所及禮堂仔細消毒，加快腳步工作，要趕在二天內完成豐原、富春、南陽、豐村、豐田、福陽、合作、葫蘆墩、翁子及瑞穗等10所國小的校園消毒工作。教育局及環保局也對穿山甲協會主動加入消毒防疫工作深表感謝。
穿山甲救難協會創辦人、台中市議員張瀞分說，新型冠狀病毒肺炎疫情來勢洶洶，令很多家長擔心，台中市穿山甲救難協會隊員除了熱心助人，也很有消毒防疫經驗，她協調並配合環保局清潔隊安排校園消毒工作，希望校園更建康安全，也讓家長安心。
台中市穿山甲救難協會總幹事呂明秋表示，穿山甲協會於九二一大地震後成立，是裝備齊全的救難隊伍，隊員們也都受過專業訓練，也是內政部評鑑績優民間救難團體，台灣爆發SARS期間，穿山甲救難協會也以民間救難團體的力量，率先參與校園消毒工作，這次新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，協會再度投入防疫，一起守護校園環境。
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