開學防疫作戰 高雄379校今完成環境消毒

各級學校將於2月25日開學，高雄市長韓國瑜昨指示全市379校都要完成校園消毒作業，讓師生開學後能安全、安心就學。高雄市教育局說，目前校園防疫物資如消毒水、酒精、備用口罩等都陸續撥補，各校周日前也須完成防疫消毒，人員進出學校都要按標準作業流程，包括入校園量體溫，不特定對象戴口罩等，以保護校園師生健康。

孩子分別就讀小二、小五的家長陳小姐說，孩子在家多放了2個禮拜的假，都很期待開學，不過市面口罩缺貨，自己工作忙，也沒時間去藥局排隊買口罩，多少會擔心孩子在校防護不夠遭感染，希望校園更落實環境清潔和消毒，讓孩子安心學習。

教育局與環保局合作，上周由環保局到校噴藥消毒，範圍以校內開放外人使用的公共空間，以及學校人員常接觸的設備或設施為消毒重點；昨天已完成333所學校噴藥作業，預計今天內完成全市學校校園消毒工作。

教育局也呼籲，家長們開學後應注意子女身體健康，如出現發燒，應在家休息避免外出，落實生病不上課原則。依高雄市衛生局標準，額溫37度以上（需再以耳溫複驗）或耳溫38度以上、合併呼吸道症狀，應盡速就醫，家長也應回報學校正確診斷名稱，以監測班上其他同學的健康狀況。