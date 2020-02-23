新住民語文數位學習教材上網 防疫學習不中斷

因應新冠肺炎疫情，高級中等以下學校108學年度第2學期延後至2月25日開學，新住民語文數位學習互動電子教材掛載於「新住民子女教育資訊網」，提供學生免費線上自主學習，使防疫期間在家學習不間斷。

教育部表示，新住民語文數位學習教材內容包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞等七國，教材課文採中文與新住民語文雙語配音，並依此進行數位教材對話製作、互動問答題及歌曲設計，且具有數位資訊環保無紙化、可串聯多種媒體、多螢幕閱讀的特性，使語言學習過程變得更加豐富多元，深入生活。

另外，數位教材不僅是純文字，還可添加多媒體元素，圖像、聲音、影像等，豐富知識的載體，同時也具備多螢幕閱讀特性，一本書可在不同大小尺寸的螢幕上呈現，學生可用手機或電腦螢幕閱讀，相當便利。

教育部表示，新住民語文數位學習教材是為了推動12年國教課綱新住民語文課程，並讓有興趣學習東南亞語的學生或一般民眾也能隨時隨地使用，教育部國教署委託中央大學與資策會共同製作的數位互動電子課本，越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞等七國都已完成，各一至八冊數位學習教科書，並建置於國教署「新住民子女教育資訊網」平台數位課程專區，全部免費，歡迎多加使用。