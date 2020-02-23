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教育部：大學不得以不續聘要脅老師執行線上教學

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導

因應新冠肺炎疫情教育部將專案補助各校對陸生、港澳生執行遠距教學，如果教師必須增加授課時數，應給予鐘點費。此外，大學不能以「不實施遠距教學」為由不續聘教師。

教育部表示，為讓陸生、港澳生安心就學，避免因受疫情影響無法如期返校而影響其就學權益，教育部將從寬認定學校彈性修業安排，並責成學校以彈性修課、學分抵免等多元方式，全力協助學生可以在本學期結束前順利完成課業，衍生相關費用，由教育部視學校辦理情形予以補助。

針對目前有大學要求教師必須一律上傳數位教材，甚至以「不接受即恐將不續聘」要脅教師，教育部說，在保障學生受教權益前提下，學校應與教師共同研商提供最適宜的遠距教學方式。如果教師視課程性質，能以其他合理方式做教學輔導，在無違反其他聘約所定情事下，應尊重他們的教學專業自主權。

教育部指出，不續聘教師應依教師法，審酌個案違反教師聘約是否達情節重大，因此尚不得以「不實施遠距教學」作為不續聘的充分條件。

至於教師若對無法返校學生在課堂外有額外的補課、獨立指導、暑期開班等，學校是否應該加發超鐘點費或折算計入減授鐘點？教育部表示，針對同一課堂的學生，教師進行個別教學補充指導，仍屬教學義務範圍。但如果需由教師另外增加授課時數，如分班補課或開授暑期課程，則應發給鐘點費。

此外，公立學校職員若在規定上班時間以外，經主管指派延長工作者，依各機關規定，得由學校依財政狀況支給加班費，或給予加班後一年內補休假；私立學校職員則依學校規定辦理。

教育部 加班費 疫情

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