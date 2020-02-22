翻轉教育推手方新舟挑戰：識字只能用注音符號嗎？

偏鄉孩子因教育資源不足、文化刺激少等問題，學業表現常落於人後。3年前，誠致教育基金會接手花東和雲林3所偏鄉學校後發現，光是基本的「識字」，偏鄉孩子的挫折就由此開始，識不得字，更影響其他學科的理解，一路滑波。

誠致教育基金會董事長方新舟認為，關鍵可能在學識字的方法：台灣教育制度實施超過百年的注音符號。

方新舟說，注音符號是很抽象的設計，是經過一連串排列組合，將字和音湊在一起的學習法，「但學注音符號不等於就會識字。」

因為中國造字包含象形、指事、會意、形聲等方法，有的字從「形」可了解文字本身的意義，像日、月；有的字得把「形」和「音」相加來了解，像江、河。

中港研究：先學認字再拼音

隨著腦科學進步，香港、中國許多研究都在討論識字法。方新舟歸納，無論是香港大學中文教育研究中心謝錫金教授的「高效識字法」或中國教育體系廣泛採用的「部編本小學語文教材」，共通點都指向：先學認字、再學拼音，且用字形、結構、偏旁等多元方法認字，可降低幼小（幼稚園升小學）銜接的困難。

謝錫金教授推廣的「高效識字法」便主張，孩子在初學階段可大量閱讀，提前閱讀「難」字，但不先學寫字，用圖像方式記住即可，例如：龜，低年級孩子先了解它的意思、發音，再連結字型，就可在腦中建立連結，雖然還不會寫，但很難忘掉。如此學習將可大幅提升識字量，更容易培養閱讀的習慣。

反觀台灣，至今仍要求小一開學得花十周學注音符號來識字，對都會區來說可能不難，許多幼稚園會偷跑先教，但對缺乏教育資源的偏鄉來說，反倒成為一種障礙。

方新舟觀察，相較注音符號，偏鄉孩子很多是靠圖像、聲音等方式認字。台東桃源國小老師孫瀅補充，低年級孩子對圖像的想像力很豐富，例如看到「口」的象形字，有的猜成石頭，有的說是嘴巴，雖然有的答錯，但孩子會覺得學習過程很有趣，無形中加深對字的認識。

孫瀅表示，注音符號很難跟圖像或孩子生活連結，通常都是死背，但偏鄉孩子不像都市有較多資源，或回家有父母協助，開學十周上完注音符號，通常還困在「ㄅㄆㄇㄈ」怎麼寫，市區的孩子卻已經會寫簡單的國字，例如：小、大、我等。城鄉差距就此拉開了。

2011年，台東大學陳淑麗及台師大特殊教育學系洪儷瑜曾聯手研究花東地區學生識字量的問題，當時就發現，花東學生的識字能力從小一就落後全國標準將近200字，而且隨著年級增加，差距越大，尤其到了小四，落差可達400字。

方新舟表示，最新上路的108課綱規定小二的識字量是1000字、寫字量是700字，顯見識字跟寫字是兩件事，是不同的腦細胞活動；而識字比較重要，因為識字越多，能夠閱讀的書籍就越多，才能打開更多認識世界的大門。

「如果孩子識字的方法只有一種（注音符號），對適合其他學習法的孩子，反倒是種壓迫，是在剝奪他學習的機會。」方新舟說。

胡適曾說：「為學有如金字塔。」識字更是一切學習的地基。方新舟擔憂，108課綱著重在素養學習，強調學習不應侷限在學科知識，更應關注其與生活、社會的結合，因此素養的金字塔若要打穩，得先從基礎的識字開始，因為識字量不足，會影響孩子對閱讀的興趣、自學的能力，更遑論培養閱讀素養了。

廣徵程式好手 翻轉傳統識字法

誠致教育基金會成立至今邁入第九年，方新舟始終自謙是「教育門外漢」。初期為推動數位學習，基金會創立「均一教育平台」，翻轉傳統單向授課的教育模式；後來實驗教育三法通過，公辦民營的實驗學校有了法源後，基金會開始承接偏鄉學校的教育工作，導入KIST理念（受美國最大公辦民營教育集團KIPP啟發，KIPP在美有224所學校、10萬名學生，其中九成都是弱勢生），希望提升每位弱勢孩子的學習成效及品格。

在深入偏鄉教育現場，親眼目睹孩子在學習伊始就遭受識字挫折，如同骨牌效應，識不了多少字就吸收不了更多學科的知識，終至全盤皆輸。因此，最重要的改革任務是，挑戰注音符號作為台灣小學生學習認字必要的工具。

要翻轉注音符號近百年的的識字開門磚的歷史地位，科技可能是希望所在。方新舟去年主動聯繫推動公民科技社群的「g0v台灣零時政府」，希望把原本用來獎勵一線教師善用科技提升教育成效的「程有威先生教育科技獎」，轉型成「零時小學校」，預計提供二十萬獎勵金，鼓勵年輕團隊撰寫開源的教育科技專案。

「我們想找出更科學有效的方法，改善偏鄉孩子學習識字碰到的困難，讓每個人能跟上108課綱這班列車。」方新舟這麼期盼著。

零時小學校22日舉辦首次工作坊，「聯合報系願景工程」是合作夥伴。有興趣者可洽專網了解。