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法律本科生畢業13年重拾課本 拚4次考上律師

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
玄奘大學法律系畢業的楊承頤（左二），當年沒有投入司律考試，反而在畢業十多年後重拾課本，考了四次終於通過律師考試。圖／楊承頤提供
玄奘大學法律系畢業的楊承頤（左二），當年沒有投入司律考試，反而在畢業十多年後重拾課本，考了四次終於通過律師考試。圖／楊承頤提供

36歲的楊承頤，大學念的是玄奘大學法律系，畢業後先後做過國會助理、補習班班導、會計師事務所協助辦理工商登記，過去從未打算參加司律考試的他，10多年後才興起挑戰念頭，「拋家棄子」北上特訓，更幸運遇到前輩傾囊相授，他第一次考差了30、40分，每次都進步一些，直到第四次如願通過。畢業13年後，法律系本科生回歸本業，終於成為一名律師。

楊承頤說，他大學成績吊車尾，因非名校法律系出身，當年考慮一旦投入考試，恐成為「萬年考生」，所以先選擇到立法院擔任助理，之後返回故鄉成家。楊承頤說，彰化求職不易，他每次都耗費半年才找到工作，剛好104年底找工作不順利，也有朋友建議考律師，讓他決定嘗試。

他說，一開始他買補習班函授自修，當時太天真，前期衝很快，後期變懶散，沒有讀完所有科目就上陣105年考試，結果差了30、40分之多。心裡仍放不下的他，106年捲土重來，特意在5月北上參加補習班的極訓班，一試只差2.2分過關。

也是在當年，他認識了貴人方星淵，對方無私分享讀書密技，猶如考試苦海中的一盞明燈，雖然方星淵在當年就考上律師，但志向在司法官的他，跟楊承頤相約107年繼續在補習班一起奮鬥。楊承頤說，107年，他總算挺進二試，卻因未達400分門檻被刷掉，這次又讓他覺得「只差一點，好像有機會」，於是再展望108年。

楊承頤分析，民事訴訟法是他的弱項，107年二試拿不到40分，於是努力補強，他會在考前一個月集中火力寫考古題，檢討選項為主，再搭配講義複習重點。他說，自己不做筆記，但一本書會在短時間內連看兩遍，加深記憶，考前則快速翻閱，不在細節上鑽牛角尖，能重複翻越多遍越好，自然就能印在腦海裡。

前兩年都隻身北上借宿岳母家的他，有感於老婆獨力在彰化帶兩個孩子，同時還要工作，非常辛苦，於是楊承頤在108年舉家搬遷，老婆、小孩都一起到台北生活。他特別感謝老婆的體貼，還有戰友方星淵的指點，畢業10多年重拾課本的楊承頤說，希望自己的經歷可以鼓舞大家，「我都可以考上，你們一定也可以！」

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