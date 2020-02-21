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教育部公布客語師資辦法 今年啟動本土語文師資培育

聯合報 / 記者陳宛茜／即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

教育部與客家委員會今日會銜訂定發布「高級中等以下學校及幼兒園客語師資培育資格及聘用辦法」共計7條，在確保師資質量、穩定師資來源的原則下，明定客家語文師資資格、培育及聘用等事項。

教育部指出，客語師資包括取得本土語文客家語文專長教師證書之合格教師、取得客語中高級以上能力證明之現職教師、客家語文教學支援工作人員、取得客語中高級以上能力證明，並以客語從事客家語文課程以外學科教學之合格教師、取得客語中高級以上能力證明，並以客語從事教保活動課程之教保服務人員等5類人員。

因應客家基本法規定，為因地制宜實施以客語為教學語言之計畫，教育部將依需求規劃以客語為教學語言之師培課程，或開設客語教學相關研習課程，依本辦法第4條規定，提供師資生或客家語文教學支援工作人員修習，提升其以客語為教學語言教授學科之能力或客語教學專業知能。

有關客語師資聘用，明定客家文化重點發展區及位於客家人口達二分之一以上之鄉（鎮、市、區）之公立高級中等以下學校及幼兒園，於甄選、介聘客家語文課程以外學科之編制內教師或教保服務人員時，優先進用參加客語能力認證，取得中高級以上能力證明之合格教師或教保服務人員之規定。

教育部表示，現行實務上高級中等以下學校及幼兒園從事客語教學人員，將以現職教師、客家語文教學支援工作人員及幼兒園從事客語教學之教保服務人員為主。

教育部表示，為培育本土語文（閩南語文、客家語文及原住民族語文）正式專職師資，預計於109學年度正式啟動本土語文師資培育，提供多元培育管道，包括職前培育、學士後教育學分班及在職進修專長學分班等。

客語 教育部

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