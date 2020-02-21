645萬片口罩準備好了！陳時中與潘文忠致家長一封信
各級學校開學在即，衛服部部長陳時中和教育部部長潘文忠，今天聯手發表「衛生福利部和教育部致家長的一封信」，信中因延後開學造成的不便向老師家長致意，也表示關於防疫物資已準備齊全，包括645萬片口罩、8.4萬公升的酒精，以及2.5萬支額溫槍，2月2日已開始配送，陸續到達各縣市據點，讓各級學校能在開學前請領。
信中表示，2月20日起，政府已將12歲以下單次可購買的兒童口罩增加為四片，藥局、衛生所每天的兒童口罩配額也從50片提升為200片，請各位家中放心。
教育部強調，寒假延長這段期間，各校著手環境整理，針對校園的公共空間及環境、交通車與室內空間設施，進行清潔與消毒，請家長安心。
教育部和衛福部在信中懇請家長，在孩子上學前協助確認其健康狀況，有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀，主動告訴學校，並帶孩子就醫，讓孩子在家休息。進入校園後若出現症狀，學校會協助安置照顧學生、並連繫家長。
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