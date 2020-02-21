金門縣長視察校園防疫 宣布每位師生先發2片口罩

下周二就是開學日，為了解校園防疫工作執行情形，金門縣長楊鎮浯到地區多所學校關切了解，盼讓家長放心、學生安心就學； 楊鎮浯當場宣布，縣府購買的口罩，除了供應一線醫護人員及防疫人員外，也將撥出部分優先發放給學校，預計約可提供8千5百位學校師生使用，每人先發放2片。

金門縣長楊鎮浯在今日上午特別偕同教育處長羅德水與相關單位到中正國小、金城國中關切了解； 楊鎮浯表示，從今天來看，各校不管是在防疫物資、校園清潔還有應有的準備，都做得非常扎實。

楊鎮浯也強調，他了解地區家長的憂慮及對口罩的需求，即使目前全國口罩由中央統控的政策嚴格執行下，在他指示下，縣府團隊自春節以來，一直想方設法透過各種管道購置口罩，迄今共購置了2萬餘片。

這2萬片口罩，目前除了供應一線醫護人員及防疫人員外，也撥出部分發放給學校，供約8千5百位學校教職員工生使用，但也因數量有限，僅能先發送兩片，後續會持續透過各種管道購置，以因應防疫需求。

他也表示，口罩的發放，除了防疫需求外，另一項目的也在安定親師生的心；他同時呼籲，這批口罩得之不易，也請學校及家長協助教導孩子正確及珍惜使用口罩。

有關開學後的始業式活動是否舉辦？楊鎮浯表示，教育處有邀集各校的校長，還有防疫人員一起來討論，原則上尊重各校的自主處理，但視各校活動的場地跟性質自行決定，目前已知大部分都取消了，有的始業式改以視訊來辦理，同時在開學第一天，已經將這些活動都改成防疫衛教宣導。