快訊

極音速飛彈與雷射炮 即將改變未來戰場的新武器

中央黨部租約結束將搬？江啟臣：國民黨已非泱泱大黨

金門縣長視察校園防疫 宣布每位師生先發2片口罩

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
金門縣長楊鎮浯(左三）將防疫口罩贈送給中正國小校長蔡雪芳（右三），支援校園防疫。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯(左三）將防疫口罩贈送給中正國小校長蔡雪芳（右三），支援校園防疫。記者蔡家蓁／攝影

下周二就是開學日，為了解校園防疫工作執行情形，金門縣長楊鎮浯到地區多所學校關切了解，盼讓家長放心、學生安心就學； 楊鎮浯當場宣布，縣府購買的口罩，除了供應一線醫護人員及防疫人員外，也將撥出部分優先發放給學校，預計約可提供8千5百位學校師生使用，每人先發放2片。

金門縣長楊鎮浯在今日上午特別偕同教育處長羅德水與相關單位到中正國小、金城國中關切了解； 楊鎮浯表示，從今天來看，各校不管是在防疫物資、校園清潔還有應有的準備，都做得非常扎實。

楊鎮浯也強調，他了解地區家長的憂慮及對口罩的需求，即使目前全國口罩由中央統控的政策嚴格執行下，在他指示下，縣府團隊自春節以來，一直想方設法透過各種管道購置口罩，迄今共購置了2萬餘片。

這2萬片口罩，目前除了供應一線醫護人員及防疫人員外，也撥出部分發放給學校，供約8千5百位學校教職員工生使用，但也因數量有限，僅能先發送兩片，後續會持續透過各種管道購置，以因應防疫需求。

他也表示，口罩的發放，除了防疫需求外，另一項目的也在安定親師生的心；他同時呼籲，這批口罩得之不易，也請學校及家長協助教導孩子正確及珍惜使用口罩。

有關開學後的始業式活動是否舉辦？楊鎮浯表示，教育處有邀集各校的校長，還有防疫人員一起來討論，原則上尊重各校的自主處理，但視各校活動的場地跟性質自行決定，目前已知大部分都取消了，有的始業式改以視訊來辦理，同時在開學第一天，已經將這些活動都改成防疫衛教宣導。

據了解，金門陸配的比例滿高的，單單金城國中就有2位學生因大陸封村、封路出不來，校方表示，現在只能用視訊，把教學的材料用微信傳輸給學生。

金門縣長楊鎮浯在今日上午特別偕同教育處長羅德水與相關單位到金城國中等校視察消毒防疫作業。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯在今日上午特別偕同教育處長羅德水與相關單位到金城國中等校視察消毒防疫作業。記者蔡家蓁／攝影
金門各鄉鎮公所清潔隊與環保單位近日都到校園協助進行消毒作業。記者蔡家蓁／攝影
金門各鄉鎮公所清潔隊與環保單位近日都到校園協助進行消毒作業。記者蔡家蓁／攝影

口罩 楊鎮浯 金門

延伸閱讀

金酒防疫酒精 首批10萬瓶 每家送兩瓶

金門限定！金酒75度防疫酒精 下周免費送到家

有譜了！金門新縣立圖書館中心將移往乳南營區

金門小三通暫停在即 明天末2班船恐客滿

相關新聞

調查境外生何時入境忙翻 他批政府「把大學當移民署」

因應新冠肺炎疫情，陸生和港澳生都已暫緩來台，外籍生若要回台，在大陸港澳地區轉機，必須自我居家檢疫14天，各校近日積極聯繫...

再延後開學？柯文哲：一直拖也不是辦法

新冠肺炎（COVID-19）不斷升溫，高級中等以下學校預計25日開學，但現在確診數在增加，小孩到學校很容易產生群聚感染，...

金門縣長視察校園防疫 宣布每位師生先發2片口罩

下周二就是開學日，為了解校園防疫工作執行情形，金門縣長楊鎮浯到地區多所學校關切了解，盼讓家長放心、學生安心就學； 楊鎮浯...

港大學對台招生 改線上面試

新冠肺炎疫情持續延燒，目前陸港澳居民全數暫緩來台，陸港澳旅遊警告也提升至三級。但目前正值陸港澳大學招生季，香港城市大學、香港科技大學等校皆宣布，因應疫情所需，台灣考生改為線上面試。

影／防疫備戰！新北突襲查補教業 違者最重可撤銷立案

新北市教育局今天(20日)下午突襲補習班，視導業者的防疫整備工作，教育局長張明文表示補習班是人流密集群聚的地方，因此要特...

影／防疫停課線上視訊教學 中市教育局要分享光華高工經驗

受新冠肺炎疫情影響，高中職都取消了寒假輔導課並延後開學，但即便如此，台中市光華高工在把輔導課費用退還學生後，仍以雲端學習...

不具中港澳旅遊史陸生滯第三國 指揮中心：做通案考量

大學三月開學在即，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，台灣目前祭出中港澳生暫緩來台等管制措施。但部分大學出現有陸生1...

台灣人最愛的「比賽經濟學」你跟上了沒？一天平均6項創意競賽上線

從Intel、Microsoft、台積電、台灣大哥大、到LEXUS，這些公司除了都是知名大型企業外，還有一項共通點。你有注意到嗎？ 那就是「辦比賽」！ 不論是AI應用、科技創新，或者文學、

稀有類教科書 獎助出版效果低

高職藝術、水產、海事等「稀有類科」教科書銷量低，編輯成本又比普通高中課本高，出版社多半興趣缺缺。教育部為鼓勵出版社編輯稀有類科教科書，給予九萬至十四萬元獎助金，仍只有一家出版社申請。

大學防疫負擔重 教部：外生經中港澳轉機可不同意入學

因應新冠肺炎疫情，教育部今起進行境外學生來台就學名冊調查。教育部表示，目前大專校院的港、澳、僑、外生共有2500餘人在校...

履行蔡總統道歉承諾 原民會十大歷史事件列課綱參考

「因為你們加上了原住民族史觀，台灣的歷史因而有多元的史觀。」原民會今天舉辦「原住民族重大歷史事件」系列叢書發表會，邀請各...

高教工會：防疫應兼顧勞權 教師額外補課應加發鐘點費

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，高教工會今天表示，支持各校照顧境外生需求，提供遠距教學等彈性方案，但防疫也要兼顧學權與勞權...

熱門新聞

全台最早停課達標的學校 台大教授預言是這所！

師生1人確診1班停課 1校長反問：科任老師確診停幾班？

部分中港澳生未落實居家檢疫 彰化急召113名學生回校

影／盧秀燕「加碼」 開學送國小以下學童一人2片口罩

少子化擊倒北市百年老校 偏鄉高職逆勢開辦高中部

台南校長會議下指令 學校不宜要求所有人都戴口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。