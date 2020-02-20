調查境外生何時入境忙翻 他批政府「把大學當移民署」

因應新冠肺炎疫情，陸生和港澳生都已暫緩來台，外籍生若要回台，在大陸港澳地區轉機，必須自我居家檢疫14天，各校近日積極聯繫外籍生改機票，盡量避免轉機。教育部昨天起進行境外學生來台就學名冊調查，請各大專校院調查並上網填報境外生返台情況，讓大學教授覺得無奈「怎麼在做移民署的工作」。

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長院長包正豪在臉書上說，教育部的一紙公文，讓大專校院開始做移民署的工作，要求調查境外學生何時離境/出境。一整個下午，就聽到外頭電話不斷，「那個某某某，現在到底在台灣，還是在美國（或其他國家）？」

包正豪表示，先前一個一個通知（坑矇拐騙），讓境外生「絕對」不要經大陸港澳轉機回台，讓他們改機票，但怎麼會知道這些學生到底3月1日還是3月2日，或者那一天會飛抵台灣？

包正豪指出，教育部手上不是有境外生名單，倒給入出境管理局，一進來不就知道了嗎？學生要隔離還是居家檢疫，入境當下就可以知道，為什麼要在這種時候讓學校做這些無用的文書作業？