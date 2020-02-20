影／防疫停課線上視訊教學 中市教育局要分享光華高工經驗

受新冠肺炎疫情影響，高中職都取消了寒假輔導課並延後開學，但即便如此，台中市光華高工在把輔導課費用退還學生後，仍以雲端學習的視訊方式由老師為學生們上課。教育局高中職教育科長湯惠玲上午實地參觀後大為讚賞，表示這是台中目前唯一能由各班老師直接以視訊方式替學生授課的作法，將請該校分享給其他各校學習。

湯惠玲說，光華高工7年前開始推動數位行動學習，並不是特別因為有疫情才這麼做，而是因為本身有基礎而使得教學不受影響。在疫情發展尚不得而知下，各校若都有此能力，未來即使萬一再停課，學習也不會受到影響。

光華高工教務主任詹敬文上午簡報指出，該校利用Google專門為學校開發的免費網絡Google Classroom為學生們上課。除了老師們使用嫻熟，可以自己以符合雲端教學方式備課，還可以直接跟每位學生視訊，並請家長們評分和互動。

校長賈德琪說，學生的輔導課突然不上了，未來沒有時間補救會是學生們的損失，因為光華平時即實施行動學習，可以讓學生們在家進行雲端教學，因此就由任課老師在線上依照行動學習模式進行。

接著又延後開學兩周，學生寒假時間增加，家長的安排上發生空窗期，他們也隨即規劃課程，通知學長和家長上課。方式是周一至周四線上學習，周五為作業時間。