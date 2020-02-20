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不具中港澳旅遊史陸生滯第三國 指揮中心：做通案考量
大學三月開學在即，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，台灣目前祭出中港澳生暫緩來台等管制措施。但部分大學出現有陸生14天內不具中港澳旅遊史，但因旅遊、交換滯留第三國，仍無法返校。
中央流行疫情指揮中心表示，管制措施目前暫時不變，可請教育部了解各大學人數後，指揮中心做通案考量處理。
指揮中心14日建議教育部了解各大學相似處境人數，並擬應變方案。但有民眾投訴教育部無作為。教育部今天表示，指揮中心已宣布暫緩中國大陸人士入境，若要調整入境管制措施，應由指揮中心視疫情發展決定。
對於是否放寬中港澳生回台標準，或調整陸生入境管制措施？指揮中心應變監測官莊人祥今受訪表示，管制措施目前暫時不變，仍請教育部或相關單位了解各大學相似處境人數後回報，指揮中心並做通案考量處理。
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