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我新增一新冠肺炎確診病例 60歲女性無接觸史、近2年未出國

大學防疫負擔重 教部：外生經中港澳轉機可不同意入學

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
教育部表示，目前大專校院的港、澳、僑、外生共有2500餘人在校內外進行居家檢疫，各校執行過程中面臨校內宿舍不足及在外租屋鄰避效應，等境外生入學後，如再有須居家檢疫情形，勢必增加學校沈重負擔。教育部請各大專校院盡速聯絡即將來台就學的境外生，切勿從中港澳轉機來台。本報資料照片
教育部表示，目前大專校院的港、澳、僑、外生共有2500餘人在校內外進行居家檢疫，各校執行過程中面臨校內宿舍不足及在外租屋鄰避效應，等境外生入學後，如再有須居家檢疫情形，勢必增加學校沈重負擔。教育部請各大專校院盡速聯絡即將來台就學的境外生，切勿從中港澳轉機來台。本報資料照片

因應新冠肺炎疫情，教育部今起進行境外學生來台就學名冊調查。教育部表示，目前大專校院的港、澳、僑、外生共有2500餘人在校內外進行居家檢疫，各校執行過程中面臨校內宿舍不足及在外租屋鄰避效應，等境外生入學後，如再有須居家檢疫情形，勢必增加學校沈重負擔。教育部請各大專校院盡速聯絡即將來台就學的境外生，切勿從中港澳轉機來台，以免加重學校防疫負擔。如境外生仍堅持經中港澳轉機入境者，建議學校可不同意其入學。

本報日前報導，陸生和港澳生都已暫緩來台，各大學現在轉向處理歐美等國外籍學生的返台事宜。外籍生若要回台，在大陸港澳地區轉機，必須自我居家檢疫14天，各校近日積極聯繫外籍生改機票，盡量避免轉機。

教育部也積極調查各大專校院的境外生返台情況，為了解各校目前境外學生（不含港澳生及陸生）來台就學（學位/非學位）名冊，教育部請各校於2月19日下午1時30分至2月20日下午4時30分上網填報學生相關資料。

教育部表示，依據教育部2月8日通報，外國學生自2月10日起自中港澳轉機入境台灣者，須列入居家檢疫14天，學校應參考所列注意事項，確實規畫執行居家檢疫學生相關防疫、檢疫工作。

教育部指出，目前大專校院的港、澳、僑、外生，共計有2500餘人在校內外進行居家檢疫，各校執行過程中面臨校內宿舍不足及在外租屋鄰避效應。等到境外生入學後，如再有須居家檢疫的情形，勢必增加學校的沈重工作負擔。

教育部請學校盡速聯絡即將來台就學的境外學生（包括高級中等以下學校招收的外國學生、僑生；大專校院已核發入學許可或研習(修)核准函之修讀學位的僑外生，以及外國交換生、短期研習及個人選讀生、華語文中心學生及海外青年技術訓練班學生)，切勿從中港澳轉機來台，以免加重學校防疫負擔。

教育部指出，學校應告知尚未入境的境外生，依據我國「傳染病防治法」居家檢疫者擅離居家檢疫場所，第1次違規時依傳染病防治法裁罰1至15萬元罰鍰，再次違規即執行指定處所強制安置規定。如仍堅持經中港澳轉機入境者，建議學校可不同意其入學。

教育部 居家檢疫 轉機
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