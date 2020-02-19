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履行蔡總統道歉承諾 原民會十大歷史事件列課綱參考

聯合報 / 記者陳宛茜／即時報導
原民會舉辦「原住民族重大歷史事件」系列叢書發表會。圖/原民會提供
原民會舉辦「原住民族重大歷史事件」系列叢書發表會。圖/原民會提供

「因為你們加上了原住民族史觀，台灣的歷史因而有多元的史觀。」原民會今天舉辦「原住民族重大歷史事件」系列叢書發表會，邀請各重大歷史事件專書作者與族裔100餘人與會，發表10件重大歷史事件的撰寫過程與追想釋懷。原民會主委夷將•拔路兒表示，透過教育部的協調，原住民族重大歷史事件將會納入12年國教課綱原住民族教育教材的重要參考，提供作為教材研發，讓更多的學生認識原住民族的歷史文化。

夷將•拔路兒指出，蔡英文總統四年前代表政府向原住民族道歉，曾提到「台灣通史」序中所寫「台灣固無史也。荷人啟之，鄭氏作之，清代營之」，認為這就是典型的漢人史觀。蔡總統指出，原住民族有豐富的文化和智慧，代代相傳，「不過，我們只會用強勢族群的角度來書寫歷史，為此，我代表政府向原住民族道歉。」

在蔡總統代表政府向原住民族道歉之後，原民會著手整理了自91年開始就已委託專家學者研究完成的10大原住民族重大歷史事件，發現過去有7本一直沒有印刷公開發行。夷將•拔路兒表示，經過作者再次檢視增補內容，這3年多來，原會民陸續出版了包括牡丹社事件、大港口事件、太魯閣事件等7個原住民族重大歷史事件。

原民會將出版品分別寄送到全國圖書館、大專校院相關系所、地方政府等；讀者可以在書店購買，也可以下載原民會的Alilin台灣原住民族電子書城，以電子書方式來閱讀。夷將•拔路兒表示，將努力透過各種管道，讓大家有機會接近原住民族歷史，以原住民族的史觀認識台灣。

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