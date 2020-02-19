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高教工會：防疫應兼顧勞權 教師額外補課應加發鐘點費

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，高教工會今天表示，支持各校照顧境外生需求，提供遠距教學等彈性方案，但防疫也要兼顧學權與勞權，如教師有額外補課等協助措施，學校應加發鐘點費。報系資料照
因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，高教工會今天表示，支持各校照顧境外生需求，提供遠距教學等彈性方案，但防疫也要兼顧學權與勞權，如教師有額外補課等協助措施，學校應加發鐘點費。報系資料照

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，高教工會今天表示，支持各校照顧境外生需求，提供遠距教學等彈性方案，但防疫也要兼顧學權與勞權，如教師有額外補課等協助措施，學校應加發鐘點費。

台灣高等教育產業工會表示，新學期即將開始，因應部分境外生仍無法入境台灣返校就學，各大專校院研擬彈性修業機制與遠距教學措施，並詢問教師是否願意將課堂錄影實施同步或非同步遠距教學、推行線上教材與討論、額外補課或於暑期開設專班等。

高教工會表示，工會支持應妥適照顧境外生的求學權益，以維護在學生受教機會，但近日接獲消息，部分學校要求教職員配合遠距教學，卻未提供助教人力與資源協助，導致未來教師上課可能得「一邊講課、一邊自行錄影上傳」的困境，或者職員被迫超時工作，卻未能領加班費

高教工會指出，教育部應提出「專案補助」，讓各校執行遠距教學，而學校應提供充分人力與資源，以維護遠距教學品質。是否實施遠距教學也應考量課程特性，例如實作課無法採取遠距，也要尊重授課教師的專業判斷和意願。

高教工會提到，教師如對無法返校學生有額外補課、獨立指導、暑期開班等實際授課活動，學校應加發超時鐘點費或折算計入減授鐘點。學校職員因應新增業務，若有超過正常上班時間，學校應依法發給加班費，或經其同意後給予補休。

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