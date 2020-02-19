南市延長代理教師聘期 每5班配1支額溫槍

台南市教育局今天表示，因應教育部「延長寒假、縮短暑假」政策，市長黃偉哲已指示，將代理教師聘期延長至今年7月14日，並依實際延長後的聘期給付薪資，不影響代理教師權益。

因今年暑假受新冠肺炎疫情影響，將延到7月15日才放暑假，而代理教師聘期到7月1日，引起各界關心，全教總力爭能多發1個月薪水。

不過，台南市政府不考慮多發1個月薪水，決定依學生上課日，延長聘期，並給付薪水。

教育局表示，學開學在即，針對校園防疫物資方面，教育局和學校也依市長指示，以「提前部署、協力合作、完善整備」的理念，除各校自備外，教育局也提前統一採購防疫物資，包含耳（額）溫槍、酒精（乾洗手液）、漂白水與口罩，並在2月13日前發送各校。另教育部也配發相關物資給各級學校、私幼、補習班等，增添防疫能量。

為落實「阻絕傳染風險於校園之外」，針對開學後於入校前量測體溫機制，目前除了各校已有的額溫槍外，台南市教育局針對各校每9班級發放1支，加上後續教育部所撥補的額溫槍，平均每5班1支額溫槍；另已於2月18日針對各區域中心學校辦理體溫量測演練活動，再由各區域中心學校示範標準作業流程給區域內學校觀摩，確保學校均已做好校園防疫準備。

為使學校做好防疫準備，教育局已將中小學幼兒園開學前及開學後校園各項防疫須知及注意事項，彙編成防疫手冊，公布在教育局的武漢肺炎資訊專區內，簡易圖卡也在製作中，完成後一併公布。