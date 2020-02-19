開學額溫槍口罩缺 有學校鼓勵學童在家先量體溫

2月25日開學在即，進入校園一律須量體溫，不過部分學校仍有額（耳）溫槍不足的情況，也有學校煩惱在校門口量體溫，學生可能會大排長龍，影響上下學交通。高雄市四維國小校長翁慶才說，該校是在家長協助下，每班都有配發到一隻額溫槍，請學生進入教室前量額溫；7點50分後到校者，才在校門口由志工量體溫。

翁慶才表示，因為量體溫需要一些時間，如要量完全班同學體溫，可能影響課程作息，學校也發給家長一張體溫卡，鼓勵家長先在家量好體溫並記錄在卡片上，學童持卡就能進入學校。

家長吳小姐說，秋冬時期小朋友常生病，本來每天都有固定幫孩子量體溫的習慣，她肯定學校因應防疫，要求量體溫才能進入校園的作為，不過如果學校額溫槍不足，或量額溫不夠確實，仍可能有孩子發燒了還是照常到校上課，家長自己應該要為孩子做好第一線把關的動作。