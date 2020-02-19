因應疫情 教育部建議校外教學「以車代班」

全國中小學及公幼在開學之後，將面臨校外教學、畢業旅行或隔宿露營等活動要不要去？教育部今天表示，為了減少學生接觸，建議校外教學「以車代班」，同遊覽車的學生安排同寢室，且過程中不要換車、換班。

因應開學防疫挑戰，部分縣市表示，凡超過50人以上的大型活動，包括校外教學、畢業典禮等，3月底前通通取消，以避免群聚感染。

教育部今天公布「因應嚴重特殊傳染性肺炎高級中等以下學校及教保服務機構校外教學應行注意事項」，校外教學等活動，原則由各校依原來的行事曆自行決定，活動中為維護學生及幼兒健康，旅遊當中的車輛及寢室安排「以車代班」，以同車同寢室、不跨車及不換車為原則。

教育部表示，出發前學校要成立應變小組，商定學生在活動期間送醫及退費機制，班級如果是在停課期間，該班不得參加校外教學活動，應依中央流行疫情指揮中心規定實施相關隔離措施。行前要發放校外教學防疫措施注意事項，要求交通工具如遊覽車等、住宿旅館、活動地點及場館事先做好環境消毒及採行防疫措施。

對於參加人員包括司機、領隊、導遊等相關人員，應做健康篩檢措施包括量體溫等，如有發燒或呼吸道症狀者不應參加；應事先了解行程中各地衛生單位或醫療機構的位置及電話；交通工具上應備有防疫物資如酒精乾洗手液、額溫槍等體溫計、口罩等用品。

在活動期間，教育部提醒師生應避免接觸活體動物及屍體，避免食用生肉及生蛋，活動期間每日請參加人員量體溫，每次上車前所有人員作手部消毒。