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開課防疫 北市向中央喊話：盼儘速訂定統一停課標準

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
教育局說，因為今年新冠病毒比較難以預測，確診病患不一定會有發燒症況，因此希望中央可以盡快訂定全國統一的停課標準。本報資料照片
教育局說，因為今年新冠病毒比較難以預測，確診病患不一定會有發燒症況，因此希望中央可以盡快訂定全國統一的停課標準。本報資料照片

新冠肺炎疫情持續發燒，隨著中小學開學在即，台北市長柯文哲今上午在晨會拍板開學防疫措施，除了開學後將啟動「3層防護機制」外，另也要求在開學前三天，做好防疫演練。北市教育局表示，目前北市的停課標準暫時依循SARS期間的停課標準，也就是如果一班有一個確診案例，該班級就停課14天；若是一周內有兩個班級以上出現確診案例，則全校停課14天。

不過教育局也說，因為今年新冠病毒比較難以預測，確診病患不一定會有發燒症況，因此希望中央可以盡快訂定全國統一的停課標準。

教育局表示，若有學生因居家隔離或是居家檢疫無法到校，將透過線上學習機制補課；若有全班或是全校停課情形，則工具學科，例如國英數等，會利用導師時間、放學後、周休二日等時間補課。

教育局表示，各校校門口開學後，將啟動3層防護機制，首先在學生入校前將進行分流措施，其中8成以上學生已經在家裡量好體溫並填寫自主健康卡，少數學生忘記量、沒有量，第一層就是在門口量額溫，如果超過37.5度，將送到第二層在川堂量耳溫，若仍超過38度，將建議他立刻戴上口罩並返家休息、就醫，或是讓學生到健保中心獨立空間等待家長來接等。

教育局表示，開學當天，督學和教育局各科室人員當天也會到各校訪視，預計將抽查至少5、60所學校，確認當天入學流程情況。

教育局表示，為因應新冠肺炎疫情，目前已請公私立高級中等以下學校審慎辦理國際教育交流事宜，原則上建議學校4月30日以前之出訪團延後辦理，預估約有40團受到影響。

教育局 停課 新冠肺炎
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