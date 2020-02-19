教部祭稀有教科書獎金 業者不買帳

高職「稀有類」教科書銷量低，編輯成本又比一般高中課本高，出版社多半興趣缺缺。教育部為鼓勵出版社編輯稀有類科教科書，祭出9萬至14萬元獎助金，但只有一家業者申請。出版業者說，新課綱國中小教科書延宕兩年，業者投入超乎原先估計的成本讓新課綱準時上路，現在只能咬牙硬撐，誰還敢投入稀有版本教科書。

教育部去年公告稀有類科教科用書獎助科目共69科目，獎助金額依所編科目的學分數計算，兩學分以下每冊9萬元，三學分每冊11萬元，四學分以上每冊14萬元。

教育部表示，育才出版社去年7月1日檢送藝術群八科目編輯計畫給教育部，包括藝術概論、藝術欣賞、藝術與科技、展演實務等。國教署去年9月6日邀集專家學者召開審查會議，審查結果為「修正後通過」。目前尚未核發育才出版社獎助金。

南一出版社組長顏世枋表示，教科書出版市場現在是「微利時代」，出版社希望集中人力與物力，把升學科目領域的教科書編寫得更好、更完整。投入稀有類教科書的出版，從組成作者團隊、編輯團隊到完成，以及印刷、發行，投入的資金和人力、物力，遠超過獎助金額。不是出版社不願投入，而是權衡各項考量後，不得不的選擇。

一名出版業者說，稀有類教科書的銷量不高，而相關編輯成本比一般教科書高，「教育部只憑低微的獎勵金就要人家投入，有點異想天開。」且教科書價格太低，吸引不了業者參與。

這名業者說，108新課綱國中小教科書之前因政治因素延宕兩年，業者投入超乎原先估計的成本，協助政府讓新課綱準時上路，但在價格上目前還未能給予足夠、合理的補償，只能咬牙硬撐。現在哪一個業者還敢相信政府、還願意投入到稀有版本教科書的編輯，「要馬兒好，總得讓馬兒有草吃。」