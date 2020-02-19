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台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

大陸80城市封閉管理 台商子弟求學無路

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
台中市議員王立任（後）為台商學子在疫期找上學管道。圖/王立任提供
台中市議員王立任（後）為台商學子在疫期找上學管道。圖/王立任提供

中國疫情日趨嚴重，目前逾80處城市實施「封閉式管理」許多台商、台幹暫時無法丶有的不願冒生命危險前往中國大陸。國內中小學開學在即，家長跟學校面對防疫措施嚴陣以待，但此時有一批學生卻無所適從，在中國與台灣之間數次往返。

教育局副局長劉火欽建議台商子女可先至居住地附近的學校以隨班附讀的方式，另一方面再與教育部協商學分成績採納的部分，讓學生將來如果回到原校時，相關學分得以被承認。

台中市議員王立任日前接到地方邱姓市民陳情，她的孩子是東莞台商子女學校高二學生。他們在大選前即已返台投票，順便回來過年放寒假，不料碰上新冠病毒疫情，造成他們現在無法前往中國大陸繼續完成學業。

這段時間為了孩子學習可能中斷的問題，詢問過不少學校或管道，卻四處碰壁。有些學生值國三、高三時期，除就學問題外還面臨即將準備畢業或考試的窘境。

議員王立任認為這事件非單一個案，立即與台中市教育局主管協商對應。除在個案上協助陳情民眾，請教育局提供相對應的SOP，為台商子女的就學提供解套措施。

開學在即，王立任強烈要求教育局須盡快處理，在短時間內提出相對應的施行辦法，除讓家長安心，孩子的受教權利更不可因特殊狀況而有所差異，進而造成學生學習中斷。

劉火欽感謝王立任議員反映民眾需求，他強調台中市政府積極與中央討論出更完善的施行辦法，不讓孩子的求學權利被剝奪。

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