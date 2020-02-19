鄭文燦：高中以下取消開學典禮、校外教學延到疫情後

中央宣布高中以下學校延後至25日開學，各校嚴加整備，加強消毒等防疫工作，桃園市長鄭文燦今天早上主持防疫會議，表示開學典禮有群聚風險，請各校停辦開學典禮，可採廣播方式進行，校外教學也一律延到疫情之後辦理，另已請環保局針對全桃園各校展開消毒工作，預計這周完成，讓學校乾乾淨淨。

另，桃園社區關懷據點眾多，參與者以中老年人為主，多有慢性病，抵抗力較弱，鄭文燦也指示，請社會局盤點空間太小、通風差的關懷據點，應暫時停辦關懷據點，他也認為，現階段無法提供口罩給關懷據點、長照巷弄站，若請各據點自行評估是否停辦，可能會引起地方不同反映，因此他決定一律暫時停辦至2月底，屆時再行評估。

市府教育局長高安邦說，尊重市長指示，集合式開學典禮與始業式停辦，部分學校如快樂國小等智慧學校會以「直播」方式在自己教室進行開學典禮，並加強防疫宣導。

鄭文燦說，視訊廣播原則可以，至於各校擔心的校外教學問題，他也在會中指示，「校外教學也延到疫情之後，避免學校負擔太重」。