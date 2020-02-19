快訊

鑽石公主號隔離期滿 華航專機21日接回台人

第一線人員誰保護？防疫工作者的職安問題

鄭文燦：高中以下取消開學典禮、校外教學延到疫情後

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
中央宣布高中以下學校延後至25日開學，各校嚴加整備，加強消毒等防疫工作，桃園市長鄭文燦今天早上在市政會議上主持防疫會議，表示開學典禮有群聚風險，請各校停辦開學典禮，可採廣播方式進行，另已請環保局針對全桃園各校展開消毒工作，預計這周完成，讓學校乾乾淨淨。記者張裕珍／攝影
中央宣布高中以下學校延後至25日開學，各校嚴加整備，加強消毒等防疫工作，桃園市長鄭文燦今天早上在市政會議上主持防疫會議，表示開學典禮有群聚風險，請各校停辦開學典禮，可採廣播方式進行，另已請環保局針對全桃園各校展開消毒工作，預計這周完成，讓學校乾乾淨淨。記者張裕珍／攝影

中央宣布高中以下學校延後至25日開學，各校嚴加整備，加強消毒等防疫工作，桃園市長鄭文燦今天早上主持防疫會議，表示開學典禮有群聚風險，請各校停辦開學典禮，可採廣播方式進行，校外教學也一律延到疫情之後辦理，另已請環保局針對全桃園各校展開消毒工作，預計這周完成，讓學校乾乾淨淨。

另，桃園社區關懷據點眾多，參與者以中老年人為主，多有慢性病，抵抗力較弱，鄭文燦也指示，請社會局盤點空間太小、通風差的關懷據點，應暫時停辦關懷據點，他也認為，現階段無法提供口罩給關懷據點、長照巷弄站，若請各據點自行評估是否停辦，可能會引起地方不同反映，因此他決定一律暫時停辦至2月底，屆時再行評估。

市府教育局長高安邦說，尊重市長指示，集合式開學典禮與始業式停辦，部分學校如快樂國小等智慧學校會以「直播」方式在自己教室進行開學典禮，並加強防疫宣導。

鄭文燦說，視訊廣播原則可以，至於各校擔心的校外教學問題，他也在會中指示，「校外教學也延到疫情之後，避免學校負擔太重」。

環保局長呂理德說，環保署已經有通知各環保局，目前桃園325個學校，將分頭由166名清潔隊員進行消毒，目前已經完成89間學校的消毒工作，預計本周完成。

桃園清潔隊員協助校園消毒。圖／桃園市環保局提供
桃園清潔隊員協助校園消毒。圖／桃園市環保局提供

武漢肺炎 新冠肺炎 開學日
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

10萬片防塵口罩 捐贈桃市府

口罩大廠贈10萬口罩 鄭文燦：供學校單位善加利用

防範新冠肺炎 鄭文燦盼交通運輸達每日一口罩目標

防機場無症狀感染進入 鄭文燦：反向追蹤篩檢更擴大

相關新聞

開學後師生感染新冠肺炎SOP？ 國小師：這才是最恐怖的

全國中小學及部分大學將在2月25日開學，但有教師和家長認為，因應開學防疫，現在還有很多事情沒準備好，如果未來一旦有學生或...

鄭文燦：高中以下取消開學典禮、校外教學延到疫情後

中央宣布高中以下學校延後至25日開學，各校嚴加整備，加強消毒等防疫工作，桃園市長鄭文燦今天早上主持防疫會議，表示開學典禮...

防疫嚴陣以待！新竹縣統一採購、發放各校三大防疫物資

國中小於2月25日開學在即，為因應學校開學前的防疫準備工作，新竹縣政府教育處統籌採購學校防疫物資，目前已備有額溫槍600...

影／宜蘭116所學校全面消毒 開學典禮簡化或戶外辦

因新冠肺炎防疫，學校延後到本月25日開學，開學前，防疫上緊發條，其中，宜蘭縣116所高中職與國中小學等，今天起全面噴藥消...

下周開學防堵疫情 全台4千所學校將大消毒

高中職以下學校2月25日開學，為全面防堵新冠肺炎感染，環保署將針對全台4千所學校周邊及一樓開放空間徹底消毒，尤其是溜滑梯...

校園量體溫發燒定義 額溫37.5度耳溫38度

中小學即將開學，校園防疫繃緊神經，台大公衛學院今天呼籲將發燒定義下修。中央流行疫情指揮中心稍晚表示，額溫槍定為攝氏37....

高雄舉辦校園防疫座談 各校設隔離等待區公共區域消毒

高中職與國中小2月25日開學，因應新型冠狀病毒肺炎學校開學前準備工作及防疫配套措施，高雄市教育局今天起在全市分六區舉行「...

防疫！南市暫停學校室內場地一次性借用 開學典禮可免

因應新冠肺炎，台南市教育局今天表示，學校室內場地暫不開放民眾及私人團體辦理一次性借用；室外場地在未發生社區傳染前，仍依規...

開學在即防疫大作戰 嘉義縣國中小校園全面消毒

新冠肺炎疫情險峻，開學在即，嘉義縣政府視察校園防疫作為，務使防疫滴水不漏，指派督學、科長兵分多路到國中，逐一檢視防疫項目...

影／開學在即 北市發給每家補教一盒口罩備用

因應下周25日高中以下學校開學，台北市教育局今日先發放100盒口罩給補習班跟課照中心，北市教育局主秘陳素慧強調，口罩是為...

不能上課怎麼辦？北市教育局：有線上學習與補課2機制

教育部宣布因應新冠肺炎疫情延後至2月25日開學，家長憂心若疫情延燒至校園，學生如何補課？台北市教育局表示，若有學生須進行...

校園防疫 北市開學啟動3防護機制

25日開學前的學校演練，教育局今日發文給各級公私立學校一份要點，要求各校成立防疫應變小組分工防疫，精準盤點校內物資，第三...

熱門新聞

獨/驚！百年老校吹熄燈號 北市3年來3私校停招

奇！學測英文作文寫一長串圓周率 被扣1級分

學測考生把答案抄手心被抓：「你們又沒講」 扣1級分

校園量體溫發燒定義 額溫37.5度耳溫38度

開學若有確診案例 停補班課有點棘手

教育部配發額溫槍防疫 指揮中心：不建議常規使用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。