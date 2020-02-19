快訊

鑽石公主號隔離期滿 華航專機21日接回台人

第一線人員誰保護？防疫工作者的職安問題

開學後師生感染新冠肺炎SOP？ 國小師：這才是最恐怖的

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
全國中小學及部分大學將在2月25日開學，但有教師和家長認為，因應開學防疫，現在還有很多事情沒準備好，如果未來一旦有學生或老師感染新冠肺炎，是否要停課？如何停課？現在政府都沒講清楚。圖／新北市教育局提供
全國中小學及部分大學將在2月25日開學，但有教師和家長認為，因應開學防疫，現在還有很多事情沒準備好，如果未來一旦有學生或老師感染新冠肺炎，是否要停課？如何停課？現在政府都沒講清楚。圖／新北市教育局提供

全國中小學及部分大學將在2月25日開學，但有教師和家長認為，因應開學防疫，現在還有很多事情沒準備好，如果未來一旦有學生或老師感染新冠肺炎，是否要停課？如何停課？現在政府都沒講清楚，「這個問題才是最恐怖的。」

花蓮縣源城國小教師唐宇新說，開學之後，一個教室如果有學生感染或因家長遭受隔離，那學校接下來該怎麼辦？以前次白牌計程車司機染病死亡，至今受影響遭到隔離人數已經達到160人以上，若是校園中發現學生染上新冠狀病毒，學校又應如何面對與處置，這才是開學在即的當下，必須請疾管局盡速規畫的事件。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，開學後，如果學生在校有疑似的症狀產生，學校處理的SOP是什麼？若是確診，又該如何處理？是否要停課？停課的範圍有多廣？現在政府都沒講清楚，到時候遇到狀況，學校會不知如何因應。一切的一切，仍是嚴峻的考驗。

全國家長教育聯盟理事長謝國清則說，不論師生，如果自覺有發燒或感染，就應該請假，至於假別，可以參考防疫照顧假。如果萬一在校發現感染，就比照目前的防疫措施，有接觸者一律接受檢驗，有症狀者立即就醫停課，無症狀者14天自主管理。

台大公共衛生學院院長詹長權昨天建議，開學之後，可增加師生互動間的空間距離，例如學生座位的間隔至少要1.8公尺。

對此，唐宇新說，教室現實面可能會遇上不少困擾，首先，一般教室的空間大概是8公尺乘9公尺見方，若是以每個人必須保持1.8公尺的距離，亦即以學生為圓心1.8公尺為半徑，左右拉開形成的長與寬可形成一個10.24平方公尺的空間，這種情形大概只有在偏鄉小型學校才能見到，在學生人數群聚的都會型學校，很難找出這麼多間這樣大的教室來收容全校不同班級學生。

因應疫情發展，教職員工生是否皆需配戴口罩？教育部表示，依據中央流行疫情指揮中心指導，備用口罩是屬防疫備用物資，提供學校臨時性發現學生 (或幼兒)及教職員工，於校園內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴。最基本且最重要的防疫措施仍是落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，及生病在家休息。

教育部表示，只要遵守口罩使用三時機：「看病、陪病 、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，就能有很好的保護效果，正常無症狀的學生或幼兒不需要戴口罩。

武漢肺炎 新冠肺炎 開學日
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

武漢肺炎防疫 高雄春天藝術節異動

防疫嚴陣以待！新竹縣統一採購、發放各校三大防疫物資

影／宜蘭116所學校全面消毒 開學典禮簡化或戶外辦

影／一起來防疫！苗栗縣議長鍾東錦捐口罩給計程車司機

相關新聞

開學後師生感染新冠肺炎SOP？ 國小師：這才是最恐怖的

全國中小學及部分大學將在2月25日開學，但有教師和家長認為，因應開學防疫，現在還有很多事情沒準備好，如果未來一旦有學生或...

鄭文燦：高中以下取消開學典禮、校外教學延到疫情後

中央宣布高中以下學校延後至25日開學，各校嚴加整備，加強消毒等防疫工作，桃園市長鄭文燦今天早上主持防疫會議，表示開學典禮...

防疫嚴陣以待！新竹縣統一採購、發放各校三大防疫物資

國中小於2月25日開學在即，為因應學校開學前的防疫準備工作，新竹縣政府教育處統籌採購學校防疫物資，目前已備有額溫槍600...

影／宜蘭116所學校全面消毒 開學典禮簡化或戶外辦

因新冠肺炎防疫，學校延後到本月25日開學，開學前，防疫上緊發條，其中，宜蘭縣116所高中職與國中小學等，今天起全面噴藥消...

下周開學防堵疫情 全台4千所學校將大消毒

高中職以下學校2月25日開學，為全面防堵新冠肺炎感染，環保署將針對全台4千所學校周邊及一樓開放空間徹底消毒，尤其是溜滑梯...

校園量體溫發燒定義 額溫37.5度耳溫38度

中小學即將開學，校園防疫繃緊神經，台大公衛學院今天呼籲將發燒定義下修。中央流行疫情指揮中心稍晚表示，額溫槍定為攝氏37....

高雄舉辦校園防疫座談 各校設隔離等待區公共區域消毒

高中職與國中小2月25日開學，因應新型冠狀病毒肺炎學校開學前準備工作及防疫配套措施，高雄市教育局今天起在全市分六區舉行「...

防疫！南市暫停學校室內場地一次性借用 開學典禮可免

因應新冠肺炎，台南市教育局今天表示，學校室內場地暫不開放民眾及私人團體辦理一次性借用；室外場地在未發生社區傳染前，仍依規...

開學在即防疫大作戰 嘉義縣國中小校園全面消毒

新冠肺炎疫情險峻，開學在即，嘉義縣政府視察校園防疫作為，務使防疫滴水不漏，指派督學、科長兵分多路到國中，逐一檢視防疫項目...

影／開學在即 北市發給每家補教一盒口罩備用

因應下周25日高中以下學校開學，台北市教育局今日先發放100盒口罩給補習班跟課照中心，北市教育局主秘陳素慧強調，口罩是為...

不能上課怎麼辦？北市教育局：有線上學習與補課2機制

教育部宣布因應新冠肺炎疫情延後至2月25日開學，家長憂心若疫情延燒至校園，學生如何補課？台北市教育局表示，若有學生須進行...

校園防疫 北市開學啟動3防護機制

25日開學前的學校演練，教育局今日發文給各級公私立學校一份要點，要求各校成立防疫應變小組分工防疫，精準盤點校內物資，第三...

熱門新聞

獨/驚！百年老校吹熄燈號 北市3年來3私校停招

奇！學測英文作文寫一長串圓周率 被扣1級分

學測考生把答案抄手心被抓：「你們又沒講」 扣1級分

校園量體溫發燒定義 額溫37.5度耳溫38度

開學若有確診案例 停補班課有點棘手

教育部配發額溫槍防疫 指揮中心：不建議常規使用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。