開學後師生感染新冠肺炎SOP？ 國小師：這才是最恐怖的

全國中小學及部分大學將在2月25日開學，但有教師和家長認為，因應開學防疫，現在還有很多事情沒準備好，如果未來一旦有學生或老師感染新冠肺炎，是否要停課？如何停課？現在政府都沒講清楚，「這個問題才是最恐怖的。」

花蓮縣源城國小教師唐宇新說，開學之後，一個教室如果有學生感染或因家長遭受隔離，那學校接下來該怎麼辦？以前次白牌計程車司機染病死亡，至今受影響遭到隔離人數已經達到160人以上，若是校園中發現學生染上新冠狀病毒，學校又應如何面對與處置，這才是開學在即的當下，必須請疾管局盡速規畫的事件。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，開學後，如果學生在校有疑似的症狀產生，學校處理的SOP是什麼？若是確診，又該如何處理？是否要停課？停課的範圍有多廣？現在政府都沒講清楚，到時候遇到狀況，學校會不知如何因應。一切的一切，仍是嚴峻的考驗。

全國家長教育聯盟理事長謝國清則說，不論師生，如果自覺有發燒或感染，就應該請假，至於假別，可以參考防疫照顧假。如果萬一在校發現感染，就比照目前的防疫措施，有接觸者一律接受檢驗，有症狀者立即就醫停課，無症狀者14天自主管理。

台大公共衛生學院院長詹長權昨天建議，開學之後，可增加師生互動間的空間距離，例如學生座位的間隔至少要1.8公尺。

對此，唐宇新說，教室現實面可能會遇上不少困擾，首先，一般教室的空間大概是8公尺乘9公尺見方，若是以每個人必須保持1.8公尺的距離，亦即以學生為圓心1.8公尺為半徑，左右拉開形成的長與寬可形成一個10.24平方公尺的空間，這種情形大概只有在偏鄉小型學校才能見到，在學生人數群聚的都會型學校，很難找出這麼多間這樣大的教室來收容全校不同班級學生。

因應疫情發展，教職員工生是否皆需配戴口罩？教育部表示，依據中央流行疫情指揮中心指導，備用口罩是屬防疫備用物資，提供學校臨時性發現學生 (或幼兒)及教職員工，於校園內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴。最基本且最重要的防疫措施仍是落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，及生病在家休息。

教育部表示，只要遵守口罩使用三時機：「看病、陪病 、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，就能有很好的保護效果，正常無症狀的學生或幼兒不需要戴口罩。