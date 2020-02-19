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防疫嚴陣以待！新竹縣統一採購、發放各校三大防疫物資

聯合報 / 記者郭政芬／新竹即時報導
國中小於2月25日開學在即，為因應學校開學前的防疫準備工作，新竹縣政府教育處統籌採購學校防疫物資。圖／新竹縣政府提供
國中小於2月25日開學在即，為因應學校開學前的防疫準備工作，新竹縣政府教育處統籌採購學校防疫物資。圖／新竹縣政府提供

國中小於2月25日開學在即，為因應學校開學前的防疫準備工作，新竹縣政府教育處統籌採購學校防疫物資，目前已備有額溫槍600支、95%酒精1200瓶（3公升/瓶）及漂白水3660瓶（1.5公升/瓶），提供新竹縣國中小及附設幼兒園使用；目前教育處也已安排從昨天起到明天下午，總共分三梯次給所有學校領取，新竹縣府強調「將持續作為各校防疫後盾」。

新竹縣教育處表示，開學前已請學校針對教室內外進行全面環境消毒，開學後也請學校持續落實防疫措施，設立體溫量測站以進行入校前體溫量測，所有進入校園的人員皆須量測體溫，確認無發燒才能進入校園，及酒精消毒洗手、定期的環境消毒。

針對教室內外環境消毒所需用品，請各校以含氯的漂白水10c.c.加入1公升清水中進行稀釋，即可作為一般環境、物品消毒使用；酒精濃度70％至75％消毒功能最佳，可以4比1的比例將95%酒精稀釋為消毒用酒精，也就是4份酒精搭配1份開水、過濾水或礦泉水後才能使用。

新竹縣教育處將明天召開全縣校長防疫視訊會議，會中將特別叮嚀各校開學後的相關防疫工作，除落實體溫量測，也要持續進行相關衛教宣導，相關的消毒工作更要持續進行。

新竹縣教育處也呼籲，開學後請學生及家長在家務必做好防疫及個人衛生清潔工作、上學勤洗手、發燒不上課、尤其每日做好自我量測體溫並記錄在聯絡簿上。如有相關疑似個案也要確實通報，讓新竹縣的校園防疫更加完善。若有相關疑問也可參閱新竹縣防疫專區相關資訊(http://news.hcc.edu.tw/)。

新竹縣政府教育處也已安排從昨天起到明天下午，總共分三梯次給所有學校領取。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府教育處也已安排從昨天起到明天下午，總共分三梯次給所有學校領取。圖／新竹縣政府提供
目前已備有額溫槍600支、95%酒精1200瓶（3公升/瓶）及漂白水3660瓶（1.5公升/瓶），提供新竹縣國中小及附設幼兒園使用。圖／新竹縣政府提供
目前已備有額溫槍600支、95%酒精1200瓶（3公升/瓶）及漂白水3660瓶（1.5公升/瓶），提供新竹縣國中小及附設幼兒園使用。圖／新竹縣政府提供

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