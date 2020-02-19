影／宜蘭116所學校全面消毒 開學典禮簡化或戶外辦

因新冠肺炎防疫，學校延後到本月25日開學，開學前，防疫上緊發條，其中，宜蘭縣116所高中職與國中小學等，今天起全面噴藥消毒。

「防疫工作，我們準備好了，也要做得滴水不漏！」縣長林姿妙坐鎮指揮，今天從羅東鎮公正國小啟動校園消毒，一一要求，各個死角都不能遺漏，尤其是學生使用率高的溜滑梯、遊具等，更要徹底消毒。

林姿妙指出，縣政府動員70位清潔隊員，分配在宜蘭縣116學校全面噴霧消毒，讓學童家長放心與安心，宜蘭縣政府準備好了，開學後，一進到學校量體溫，防疫要面面俱到。

教育處長王泓翔說，農曆年後即責成各級學校成立防疫小組，訂頒一致性的防疫須知，開學前，備好防疫相關物資，包括口罩、酒精、耳溫槍等，各校在各出入口做好管制措施，疑似感染的學生做好隔離與自主檢查。

對口罩的使用時機，王泓翔強調，依照中央防疫中心規定，健康的人是不需要戴口罩，宜蘭縣政府配合中央所提供的口罩都是屬於緊急備用性質，基本上來講會做相關宣導，健康的小朋友、健康的大人其實不用擔心，因為目前台灣還沒有目前社區群聚感染狀況發生。

不過，王泓翔提醒，為避免感染源增加，鼓勵學校在開學的時候，簡化始業式辦理方式，開學典禮可以簡化辦理，避免在密閉式的大型室內場館辦理開學始業式，回到各班或到戶外辦理。

環保局長黃政釧說，消毒工作會在本月24日前完成，其中，羅東鎮各學校可在3天內完成消毒。