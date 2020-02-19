在家讀書抗疫 國立圖書館電子書借閱量增4成

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，國人旅遊次數減、各級學校延後開學，不必出門和花錢的圖書館電子書閱讀風氣增。國立圖書館統計電子書借閱量，今年1月都比去年同期成長四成以上。學者分析，1980年以降的年輕族群更偏好電子書，工具書讀者比文學小說讀者更常使用電子書。

位在新北市的國立台灣圖書館統計，今年1月電子書借閱量比去年1月增加四成七，單月借閱量突破2萬冊；台中國立公共資訊圖書館1月電子書借閱量達1.5萬冊，比去年同期成長四成五。

台灣師範大學圖書資訊學研究所教授柯皓仁說，疫情影響是一部份原因，電子書借閱量能夠成長，還包括國立和六都圖書館近兩年採購量提升，且廣於宣傳。電子書也不受地域影響，全國人民都可上網借閱。

兩家圖書館統計，今年電子書借閱冊數成長超過四成，不過借閱人次僅成長二到三成，表示單一讀者借閱電子書冊數提升。柯皓仁說，民國70年後出生的讀者伴隨網路成長，對電子書接納度尤高。另外，讀者讀電子書也要看類型，像商管等工具書，讀者閱讀目的是找資料，而非從頭到尾看完，電子書需求高；但文學小說讀者還是較常看紙本書。

公共資訊圖書館副館長賴忠勤說，公資圖電子書已有4萬多種，以一年增2000種的目標提升中，類型以普羅大眾書為主，專業學術讀物較少。館內仍先購入紙本新書，出版一陣子才購入電子書，搶先看的讀者還是要排隊等紙本書。

我國目前有544間公共圖書館，電子書採購量較大的國立圖書館有三家，包括國家圖書館、台灣圖書館、公共資訊圖書館；其餘為各縣市圖書館。教育部表示，我國民眾使用圖書館資源風氣漸盛，去年公共圖書館借閱冊數創歷年新高，9200萬人次共借閱7700多萬冊。