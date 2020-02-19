百年東方工商將停招 教團：私校如免洗筷被丟棄
少子化衝擊私立高中職招生，有近百年歷史的私立東方工商，109學年起將停招，是繼中興高中、立人高中後，北市三年來第三所停招私校。全國私校工會理事長尤榮輝說，對政府來說，私校就像免洗筷，是一種「補充性學校」，當國家能力不足辦學時就以私校來壂充，少子化後，公校足以滿足教育市場時，私校就要被丟棄了。
尤榮輝表示，公校就像國營事業，有效能低落的問題，政府放任市場消滅私校也正是在消滅台灣出現一流學校的可能性。不過，不少私校董事會只想賺錢，把學校當提款機，辦學相當惡劣，連當免洗筷都不夠格，還是趁著少子化浪潮趕快清洗掉比較好，只是被當成肉票的教職員若不趕快起身救學校也會同遭滅頂。
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