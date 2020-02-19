百年東方工商將停招 教團：私校如免洗筷被丟棄

一○九學年高中職免試入學招生簡章昨公告，包括分區免試、直升、獨招、技優甄審、優先免試及完全免試等，全國十五區核定免試招生廿一點七萬多人，比去年少一點八萬多人，除因招生差的私校被減招，國立及台北市立高中職因應少子化，今年也都減招。

2020-01-15 23:38